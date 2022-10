Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Lego hat ein Tischfußball-Set angekündigt, bei dem Minifiguren als Spieler eingesetzt werden und das vollständig spielbar ist.

Das Set kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da die Fußballweltmeisterschaft vor der Tür steht, und besteht aus 2.339 Teilen. Es enthält eine bunte Mischung aus 22 Minifiguren - männlich und weiblich - und das fertige Modell bietet die Möglichkeit, ein 5 gegen 5-Match zu spielen.

Das fertige Modell misst 412,8 x 290 x 152,6 mm und wird für erwachsene Bauherren empfohlen.

Das Lego Ideas Tischfußball-Set wurde ursprünglich von dem 16-jährigen Donát Fehérvári als Teil eines We Love Sports-Wettbewerbs auf der Lego Ideas-Website entworfen.

"Was das Lego Ideas Tischfußball-Set so erstaunlich macht, ist die Tatsache, dass es sich den Geist des Sports zunutze macht", sagte Lego-Designerin Antica Bracanov, die die Aufgabe hatte, sein Konzept in ein Konsumprodukt umzusetzen.

"Donáts Design steht für die gemeinsame Achterbahn der Gefühle, die Fans beim Anschauen von Fußballspielen erleben. Wir bei der Lego Group sind unglaublich stolz darauf, dieses Set zum Leben erweckt zu haben, das es den Fans ermöglicht, die Fußballschuhe gegen Steine zu tauschen und sich inspirieren zu lassen, am Spiel teilzunehmen, aus Liebe zum Spiel".

Das Lego Ideas Tischfußball-Set ist ab dem 1. November zu einem Preis von 214,99 £ in Großbritannien und 249,99 £ in den USA erhältlich.

