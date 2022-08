Lego enthüllt Harry Potter Hogwarts Express Sammleredition

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Lego hat ein neues Sammlerset vorgestellt, das Harry-Potter-Fans bestimmt gefallen wird. Das Hogwarts-Express-Sammleredition-Set enthält nicht nur ein Lego-Modell der klassischen Dampflokomotive, sondern auch eine hübsche kleine Nachbildung von Gleis 9 ¾.

Das Lego-Modell des Hogwarts-Expresses ist stolze 118 cm lang und enthält allerlei kleine Details, die den Zauber noch verstärken. Es verfügt nicht nur über leuchtende Steine, sondern auch über eine Reihe feiner Details an der Dampflokomotive, dem Kohlenwagen und dem Personenwagen.

Der Zug steht stolz auf seinem Gleis, das als Ausstellungsfläche für das Modell dient, auf der es seine Räder drehen und in aller Ruhe bewundert werden kann.

Als ob das nicht schon genug wäre, enthält diese Sammleredition auch noch 20 Lego Minifiguren aus Harry Potter. Das sind all deine Lieblingsfiguren wie Ron Weasley, Hermine Granger, Remus Lupin, Ginny Weasley, Draco Malfoy und viele mehr.

Laut Lego können Sie mit der Hogwarts Express Sammleredition vier klassische Szenen aus der Serie nachstellen und in Lego-Form genießen.

Marcos Bessa, Lego Designer, kommentiert: "Die Harry Potter-Filme entfachen in uns allen das Gefühl von Magie. Als wir an diesem Set arbeiteten, wollten wir verschiedene Momente aus allen Filmen zum Leben erwecken. Ganz gleich, ob man das ursprüngliche Treffen des Trios im Zug oder Momente aus späteren Filmen der Reihe bevorzugt, dieses Set weckt wirklich fesselnde Erinnerungen an all unsere Lieblingsstellen in den Harry Potter-Filmen."

Das Set wird ab dem 31. August 2022 zum Preis von 429,99 £, 449,99 $ oder 499,99 € im Handel erhältlich sein.

Schreiben von Adrian Willings.