(Pocket-lint) - Es sind weitere Details zu einem Lego Atari 2600 / VCS Set aufgetaucht und es sieht so aus, als würde es mehrere baubare Spielkassetten enthalten.

Ursprünglich im April durchgesickert, heißt es jetzt, dass das Lego Atari Set im August erscheinen wird und eine kleine Vignette enthält, die zum Vorschein kommt, wenn man die Oberseite der gebauten Konsole öffnet. Diese enthält eine Minifigur eines Kindes, das Astroids auf einem Röhrenfernseher spielt.

DieLego-Fanseite Promobricks behauptet außerdem, dass dem Set drei Cartridges aus Ataris klassischer Spielepalette beiliegen werden - Centipede, Asteroids und Adventure. Auch sie werden sich in kleine Vignetten verwandeln, die zum jeweiligen Spieltyp passen, heißt es dort.

Centipede wird sich zum Beispiel in ein Insekt mit Pilzen verwandeln können, um die klassische Arcade-Umsetzung darzustellen.

Promobricks behauptet, Informationen über die Anzahl der Lego-Steine in der Schachtel und den Preis erhalten zu haben,

Angeblich wird das Set 2.352 Steine enthalten. Der Preis liegt bei 239,99 €. Das entspricht nach dem heutigen Wechselkurs etwa £203 / $243, aber so genau wird es nie sein. Wahrscheinlicher ist ein Preis von £229 in Großbritannien und $239 in den USA.

Der Atari 2600, oder VCS (Video Computer System), wie er auch genannt wurde, wurde ursprünglich 1977 veröffentlicht und hat den Konsolenmarkt, wie wir ihn heute kennen, praktisch ins Rollen gebracht. Atari selbst feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen, daher diese Verbindung mit Lego.

Schreiben von Rik Henderson.