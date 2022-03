Der neue Lego Zurück in die Zukunft DeLorean kommt am 1. April

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego nimmt das kultige "Zurück in die Zukunft"-Auto DeLorean mit einem neuen Set, das am 1. April 2022 auf den Markt kommt, wieder in seine Produktpalette auf.

Nachdem das erste lizenzierte Set im Jahr 2014 zurückgezogen wurde, ist das neue Modell komplexer und ermöglicht es Lego-Fans, drei Versionen des Autos aus der Trilogie zu bauen.

Die Lego Zurück in die Zukunft Time Machine (10300) enthält 1.872 Teile und richtet sich an erwachsene Baumeister. Einige Teile, darunter die Windschutzscheibe und die Formelemente für die Front des DeLorean, sind völlig neu bei Lego.

Neben genügend Teilen, um das Auto in eine von drei Varianten umzubauen, erhältst du die Minifiguren Marty und Doc, Reifen, die sich für den Flugmodus einklappen lassen, einen leuchtenden Fluxkondensator und aufgedruckte Daten auf dem Armaturenbrett. Die kultigen Flügeltüren und die Motorhaube lassen sich öffnen, und es sind viele weitere Easter Eggs enthalten, wie z. B. Martys Hoverboard.

"Seit seinem Erscheinen im Jahr 1985 ist Zurück in die Zukunft ein Kultfilm und ein Favorit für Generationen von Fans auf der ganzen Welt - mich eingeschlossen", sagt Setdesigner Sven Franic.

"Ich hatte so viel Spaß daran, meine Lieblingsmomente aus allen drei Filmen in diesem aufregenden und nostalgischen Design-Abenteuer wiederzuerleben."

Die Lego Zurück in die Zukunft Zeitmaschine ist ab Anfang April zu einem Preis von 149,99 £ / 169,99 $ / 169,99 € erhältlich.

Schreiben von Rik Henderson.