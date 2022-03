Peach wird Teil von Lego Super Mario

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Partnerschaft zwischen Lego und Nintendo trägt mit der Ankunft von Prinzessin Peach und einer ganzen Reihe von neuen Erweiterungen, die auch Favoriten wie Yoshi willkommen heißen, weitere Früchte.

Mit all den neuen Sets gibt es jetzt drei Starter-Kurse, 17 Erweiterungs-Sets und eine Reihe von Power-Up- und Charakter-Packs. Das ist ein wirklich umfangreiches Angebot im Vergleich zu dem, wie es damals aussah, als das erste Mario-Set erschien.

Der Zeitpunkt ist auch gut gewählt, denn heute (10. März) ist der Mario-Tag, und die neuen Peach-Sets bringen einige der kultigsten Figuren und Orte der Serie in die Stadt. Vor allem das neue Erweiterungsset Peachs Schloss lässt dich das Schloss bauen, das in Spielen wie Super Mario 64 so unvergesslich ist.

Es gibt auch Figuren wie Lemmy und Bowser sowie verschiedene Umgebungsdetails, so dass es wirklich so aussieht, als wäre es einfacher denn je, sein eigenes Pilzkönigreich zu bauen.

Die Sets kommen allerdings erst am 1. August 2022 auf den Markt, so dass du dich noch etwa sechs Monate gedulden musst, wenn du einige der Sets sammeln möchtest. Die vollständige Liste der heute angekündigten Erweiterungen ist unten aufgeführt, zusammen mit den Preisen:

71403 Abenteuer mit Pfirsich Starterkurs €/$59,99

71404 Goomba's Shoe Erweiterungsset €/$9.99

71405 Fuzzy Flippers Erweiterungsset €24,99 / $19,99

71406 Yoshi's Geschenkhaus Erweiterungsset €/$29.99

71407 Erweiterungsset Katzenpfirsich-Kostüm und gefrorener Turm €69.99 / $79.99

71408 Peach's Castle Erweiterungsset €/$129.99

71409 Big Spike's Cloudtop Challenge Erweiterungsset €59.99 / $69.99

Schreiben von Max Freeman-Mills.