Legos Sonic the Hedgehog Green Hill Zone hat die Geschwindigkeiten für die Veröffentlichung festgelegt

(Pocket-lint) - Nach der Ankündigung des Sets Anfang 2021 hat Lego endlich bestätigt, dass das Sonic the Hedgehog Green Hill Zone-Set zur Veröffentlichung bereit ist – es wird am Neujahrstag Anfang 2022 für die Leute erhältlich sein.

Es zeigt den ikonischen Helden von Segas Spielen in seinem bekanntesten Level, mit grünen Weiden, durch die man sprinten kann. Ebenfalls anwesend sind Dr. Eggman sowie Crab, Motobug und Phantom Ruby.

Es gibt viele Ringe, die Sie nach Belieben anordnen können, damit Sonic sammeln kann, und einen Technic-Hebel, damit er in die Luft gepingt werden kann. Eggman hat auch eines seiner denkwürdigen Flugboote zum Fahren, also ist es ein ziemlich umfassendes Set an Optionen.

Das Set besteht aus insgesamt 1.125 Teilen, und das Paket wird bei Veröffentlichung am 1.

Ob dies nur ein Einzelfall ist, bleibt abzuwarten – da es über das von Fans erstellte Ideensystem kam und nicht eine vollständige Partnerschaft wie die, die im letzten Jahr mehrere Super Mario-Sets produziert hat.