(Pocket-lint) - Eine neue Version des Lego Star Wars AT-AT-Modells wird ab dem 26. November erhältlich sein und es ist kein Spielzeug.

Das Set der Ultimate Collector Series enthält 6.785 Teile, misst 620 x 690 x 240 mm und enthält neun Minifiguren, darunter Luke Skywalker, General Veers, zwei AT-AT-Fahrer, einen Snowtrooper-Kommandanten und vier Snowtroopers. Oh, und es kostet Sie nicht weniger als 799,99 US-Dollar in den USA und 749,99 GBP in Großbritannien.

Der endgültige Build verfügt über einen beweglichen Kopf, rotierende Pistolen, verstellbare Beine und Seitenwände, die sich öffnen lassen, um das detaillierte Innere freizugeben. Es kommt mit den erwähnten Schneetruppen, kann aber insgesamt 40 aufnehmen.

Es sind auch zwei Speeder-Bikes enthalten, ein Draht, um Lukes Klettern auf der Unterseite von Empire Strikes Back nachzubilden, sowie ein E-Web-Kanonen-Set. Es gibt auch mehrere Ostereier.

Sogar die Verpackung macht mit, mit vier internen Boxen, die die Schlacht von Hoth-Szene in Kombination zeigen.

„Das megagroße Lego Star Wars AT-AT-Set ist das, auf das alle gewartet haben, und es war aufregend, dieses mit Spannung erwartete Build zum Leben zu erwecken“, sagte Lego-Designmeister Henrik Andersen.

"Der AT-AT war ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und das Lego-Set wird eine beeindruckende Präsentation abgeben."

Es wird ab dem 26. November 2021 auf Lego.com zum Preis von 749,99 £ in Großbritannien und 799,99 $ in den USA erhältlich sein .