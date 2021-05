Lego Daily Bugle Building ist das bisher größte Marvel Lego-Set

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat eine neue Erweiterung seiner Reihe von Marvel-Sets angekündigt und diesmal ist es das Daily Bugle Building. Ja, das Gebäude.

Sie können jetzt Ihre eigenen Daily Bugle-Büros errichten, damit Sie Ihre Abenteuer auf das Gebäude konzentrieren können, das in den Marvel-Comics so häufig vorkommt.

Dieses Set enthält 3.772 Teile und ist damit das bisher höchste Marvel Lego-Set, was nicht verwunderlich ist, da es sich um einen fiktiven New Yorker Turm handelt. Es ist 82 cm groß und an der Basis 25 cm breit.

In diesem Gebäude befinden sich drei Stockwerke mit Büros, darunter die von J Jonah Jameson und Peter Parker. Außerdem erhalten Sie die Straße nach draußen und die Seitengasse. Sie haben die Möglichkeit, ein zerschlagenes Level zu erstellen, um berühmte Szenen aus den Comics nachzubilden.

Es gibt 25 Minifiguren im Set, darunter Feuerstern, Klinge, Doktor Octopus, Spider-Man, J. Jonah Jameson, Betty Brant, Gift, Miles Moraes, Spinnenschinken, Grüner Kobold, Gwen Stacy, Gemetzel, Punisher, Peter Parker , Spider-Gwen, Schwarze Katze, Robbie Robertson, Ben Urich, Mysterio, Draufgänger, Sandmann, Tante May, Zeitungsarbeiter, New Yorker Taxifahrer, Empfangsdame.

Das Set wird am 1. Juni offiziell zum Verkauf angeboten. Der Verkaufspreis beträgt £ 274,99 / € 299,99 / $ 299,99.

Happy Lego Web Slinging!

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

Schreiben von Chris Hall.