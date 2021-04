Lego Intros Luigi Starter Course zu seiner Nintendo Super Mario Reihe

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat angekündigt, dass es jetzt eine Luigi-Version des Nintendo Super Mario Starter Course gibt. Bisher war der Starterkurs nur mit einem Mario-Charakter verfügbar.

Die $ 60 / £ 50 Starter Course Sets sind im Wesentlichen der Hauptteil der Lego Super Mario-Reihe, zu der Sie weitere Sets wie Erweiterungssets, Power-Up-Packs und Character Packs hinzufügen können.

Der 71387 Adventures with Luigi Starter Course ist auch vollständig mit dem Mario Starter Course kompatibel, sodass Sie ihn einfach hinzufügen können.

Die Idee hinter dem gesamten Sortiment ist, dass Sie dank der endlosen Möglichkeiten, die Sets zu kombinieren, Ihre eigenen Herausforderungen erstellen können. Die Hauptfiguren sind interaktiv, daher verfügt Luigi über denselben Farbsensor und dasselbe LCD-Display, um auf Bewegungen zu reagieren. Es gibt auch einen Lautsprecher zum Abspielen von Soundeffekten und Musik aus der legendären Nintendo-Serie.

Der neue Luigi-Starterkurs enthält mehrere braune Steine, die das Tower-Biom kennzeichnen und einen neuen Sound vom Lego Luigi und einem? Blockiere mit zusätzlichen Belohnungen.

Der neue Luigi Starterkurs wird ab dem 1. August verfügbar sein, ein Jahr nach dem Start der Original-Sets. In Bezug auf das Alter wird der Bereich mit 6+ bewertet.

Hier können Sie unseren Leitfaden zu allen anderen Lego Super Mario-Sets lesen .

