Das NASA Space Shuttle Discovery-Set von Lego feiert 30 Jahre seit dem Start des Hubble-Teleskops

(Pocket-lint) - Legos neuestes Sammelset ist eine originalgetreue Nachbildung von Space Shuttle Discovery und dem Hubble-Weltraumteleskop im Maßstab 1:70 mit einem Ausstellungsstand.

Es ist 30 Jahre her, dass die STS-31-Mission im April 1990 gestartet wurde. Discovery und seine fünf Besatzungsmitglieder arbeiteten daran, das Hubble-Weltraumteleskop einzusetzen. Seitdem hat Hubble Bilder des Weltraums geteilt, was zu Durchbrüchen in der Astrophysik und Weltraumforschung führte.

Das Set enthält 2.354 Teile und hat natürlich viele Details. Es gibt ein funktionierendes Fahrwerk sowie Türen für die Nutzlastbucht, die sich nacheinander öffnen. Die Türen haben auch reflektierende Aufkleber, die die Kühlkörper des echten Shuttles darstellen. Es gibt auch ein detailliertes Flugdeck und einen Besatzungsbereich, die genauso konfiguriert sind wie auf der STS-31 plus Nutzlastbucht.

Der Hubble-Weltraumteleskop-Teil des Modells verfügt wie das Original über ein schwenkbares Spiegelgehäuse. Natürlich kann es in der Nutzlastbucht verstaut werden und kann wie vor drei Jahrzehnten vom Remote Manipulator System oder RMS-Roboterarm herausgehoben werden.

Es gab bereits Lego-Sets aus Discovery - eines in Zusammenarbeit mit dem Discovery Channel und ein älteres Technic-Set .

"Das Space Shuttle ist das komplexeste Fahrzeug, das jemals gebaut wurde. Wie Sie sich vorstellen können, war es eine aufregende Herausforderung, dies in LEGO zu übersetzen", sagt Bühnenbildner Milan Madge.

"Im realen Fahrzeug wird jeder Zentimeter Platz auf geniale Weise genutzt. Im Allgemeinen können wir uns bei einem Lego-Modell auf die Größe verlassen, um die Struktur aufzunehmen, die das gesamte Set zusammenhält, aber beim Discovery Space Shuttle mussten wir einen erstellen glattes Äußeres und ein Inneres, das die Nutzlast halten kann. Fügen Sie ein funktionierendes Fahrwerk hinzu und Sie haben ein echtes Rätsel.

"Dies war ohne Zweifel der schwierigste Teil dieses Modells - der Versuch, das vordere und das Hauptfahrwerk zu koppeln, ohne Platz aus der Nutzlastbucht zu entfernen und ohne die Struktur des Modells zu beeinträchtigen. Mein Lieblingsteil des Sets ist das winzige Blau Sitze, die fünf Menschen auf einer Mission von ihrem Heimatplaneten wegtrugen, die es uns ermöglichte, Teile des Universums zu entdecken, die wir noch nie zuvor gesehen hatten! "

Schreiben von Dan Grabham.