Das neueste Technic-Set von Lego ist der legendäre Jeep Wrangler

(Pocket-lint) - Das neueste Technic-Set von Lego basiert auf dem legendären Jeep Wrangler. Aber es ist kein großes Set wie der kürzlich angekündigte Ferrari 488 GTE oder der letztjährige Land Rover Defender.

Stattdessen ist es eher in Anlehnung an das 830-teilige McLaren Senna GTR und wird auch einen Preis von unter 50 USD / 50 GBP erzielen. Mit 665 Teilen und einer Altersfreigabe von 9+ ist es ein idealer Einstieg in die Technic-Reihe, und es mag etwas seltsam erscheinen, dies zu sagen, aber es erreicht etwas, was Lego-Kreationen manchmal nicht erreichen - es sieht wirklich aus wie der Jeep Wrangler dank der runden Scheinwerfer und des bekannten Siebenschlitzgrills.

Wie bei Technic-Fahrzeugen üblich, gibt es eine voll funktionsfähige Vorderradlenkung sowie eine brauchbare Federung und eine Winde. Es ist eine robuste Variante, die uns eine Jurassic Park-Version wünschen lässt! Dank der Federung können Sie damit über Hindernisse in Ihrem Zuhause fahren. Im Gegensatz zu vielen Technic-Sets können Sie damit auch spielen - sie ist etwa 24 cm lang und 12 cm hoch.

Die Motorhaube öffnet sich, während sich auch die Türen öffnen, sodass Sie den Motor und den Innenraum einschließlich der umklappbaren Sitze erkunden können. Und natürlich gibt es dieses helle und lustige gelbe Farbschema.

Der Lego Technic Jeep Wrangler ist ab dem 1. Januar erhältlich .

Schreiben von Dan Grabham.