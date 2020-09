Star Wars Baby Yoda bekommt eine Lego-Erholung (natürlich!)

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat ein weiteres Star Wars-Bindeglied angekündigt - und dieses wird sehr beliebt sein. Es ist eine Nachbildung von The Child aus The Mandalorian in Schreibtisch- oder Regalgröße - den meisten von uns als Baby Yoda bekannt.

Wenn Sie keine Kinder haben, war The Mandalorian einer der Hauptgründe für Disney + und The Child wurde zu einem der heißesten neuen Spielzeuge auf dem Markt. Wahrscheinlich ist die Hauptüberraschung, dass Lego so lange gebraucht hat, um eine Lego-Erholung zu machen - obwohl es zuvor eine BrickHeadz-Version gab.

Das Set ist ab 10 Jahren erhältlich und ab dem 30. Oktober weltweit erhältlich. Sie können es jedoch noch heute vorbestellen. Es ist sicher, über die Weihnachtszeit sehr beliebt zu sein.

Das Modell ist knapp 20 cm hoch und hat nicht unerhebliche 1.073 Teile. Das Modell verfügt über einen beweglichen Kopf, bewegliche Ohren und einen verstellbaren Mund, sodass Sie Ihren eigenen Ausdruck wählen können, wenn Sie ihn anzeigen.

"Als ich die Herausforderung erhielt, eine aus LEGO-Ziegeln gebaute Version des Kindes zu erstellen, wusste ich, dass ich es genau richtig machen musste", sagt Lego-Designer Michael Lee Stockwell.

"Das Ziel war es, den Charme und vor allem die Niedlichkeit des Charakters einzufangen. Deshalb haben wir akribisch gearbeitet und jeden einzelnen Stein ausgewählt und platziert. Wir haben sogar authentische Details wie den Schaltknauf aufgenommen - ein Lieblingsspielzeug des Kindes in der Serie."

Schreiben von Dan Grabham.