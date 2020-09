Legos neuestes Star Wars-Set ist eine epische Nachbildung der Mos Eisley Cantina

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Lego hat das Neueste aus seiner unendlichen Reihe von Star Wars-Bindesets angekündigt - eine großartige Nachbildung der Mos Eisley Cantina.

Es ist das neueste Set in Legos Star Wars Master Builder-Serie (nein, nicht Ultimate Collectors Series oder UCS), und Sie müssen ein geduldiger Ziegelbauer sein, da es satte 3.187 Teile gibt. Es ist ungefähr 19 cm hoch, 52 cm breit und 58 cm tief, wenn es geöffnet wird.

Wie Sie hier sehen können, gab es eine frühere, billigere Version des Sets:

Natürlich war die Cantina in Star Wars: A New Hope in der berühmten Szene zu sehen, in der sich Han Solo und Luke Skywalker zum ersten Mal treffen. Sie können natürlich in eine Welt der Schmuggler, Musiker, Kopfgeldjäger und Jedis eintauchen. Das Hauptgebäude öffnet sich, sodass Sie die berühmten Szenen nachbauen können.

Das Set enthält außerdem acht klassische Star Wars-Minifiguren, darunter Luke Skywalker, Han Solo und C-3PO. Insgesamt gibt es jedoch satte 21 Minifiguren. Ponda Baba, Dr. Evazan und Garindan sind zum ersten Mal in Minifigurenform. Es ist sicherlich eines der besten Lego Star Wars-Sets, die wir je gesehen haben.

Das Set hat natürlich viele lustige Macken, darunter zwei Landspeeder und eine Dewback-Figur. Es gibt auch ein Fahndungsplakat mit R2-D2 und C-3PO sowie Kyberkristallen, die in einem der Außengebäude versteckt sind.

Über den Prozess hinter dem Set sagte Designer Cesar Soares: "Als ich die Cantina-Szene in Star Wars: A New Hope zum ersten Mal sah, war ich erst 12 Jahre alt. Ich erinnere mich, dass ich dachte: Hier beginnt das Abenteuer!" Jahre später, als ich 2016 Lego Star Wars-Designer wurde, war dies das erste Set, das ich baute.

"Mit diesem Design haben wir externe Gebäude wie den Jawa-Laden hinzugefügt, die Details verfeinert und beeindruckende 21 Minifiguren-Charaktere ausgewählt, einschließlich brandneuer außerirdischer Figuren. Ich finde es toll, dass alle Star Wars-Charaktere coole Hintergrundgeschichten haben, egal wie kurz es scheint, es war nicht einfach zu entscheiden, welche Charaktere in das Set aufgenommen werden sollen, aber wir hoffen, dass die Fans das gesamte Modell und seine Reihe von Helden und Bösewichten lieben werden. "

Das Set ist ab dem 16. September für Lego-VIPs und ab dem 1. Oktober weltweit erhältlich. Die Preise müssen noch bestätigt werden.

Schreiben von Dan Grabham.