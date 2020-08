Das Harry Potter Winkelgassen-Lego-Set enthält 14 Minifiguren und über 5500 Teile

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neueste Harry Potter Lego-Set will mit 5544 Teilen Rekorde brechen und misst beim Bau über einen Meter.

In der Winkelgasse von Harry Potter werden einige der berühmten Geschäfte der Straße nachgebildet, in denen Harry Potter seinen ersten Eindruck von der magischen Welt bekommt, in die er bald ein Teil der Bücher und Filme wird und die er häufig besucht.

Während das gesamte Set bei der Konstruktion über einen Meter breit wäre, können Sie die Reihenfolge der Geschäfte neu ordnen und die Version der Winkelgasse erstellen, die Sie sehen möchten.

Zu den Geschäften gehören der Ollivanders Wand Shop, Scribbulus Schreibgeräte, hochwertige Quidditchartikel, der Tagesprophet, die Eisdiele von Florean Fortescue, der Buchhändler Flourish & Blotts und Weasleys Wizard Wheezes.

Es gibt Ladenfronten und Innenräume, 14 Minifiguren einschließlich zentraler Charaktere, mit denen Sie Szenen aus einer Reihe von Harry-Potter-Filmen nachbilden können .

"Ich finde es toll, wie genau das endgültige Design den architektonischen Details des Films entspricht. Sie können kaum einige dieser Gebäude sehen, die an Ihrem Bildschirm vorbeizoomen, aber wir haben verschiedene Fotos von den Sets aufgespürt - einige davon vor fast 20 Jahren - bis Stellen Sie sicher, dass alles genau stimmt. Die Winkelgasse ist das größte Set, das ich bisher entworfen habe, und ich bin wirklich stolz darauf, wie es zusammengekommen ist ", kommentierte Marcos Bessa, Designleiter von Lego Harry Potter.

Für diejenigen, die es sich genauer ansehen möchten, bietet Lego es über seine Website unter Lego.com/enterthemagic als Augmented Reality-Erlebnis an.

Es ist ein riesiges Set und wird wahrscheinlich zu Weihnachten auf vielen Listen stehen. Es hat auch einen ziemlich hohen Preis von 369,99 £.

Schreiben von Chris Hall.