Nerf Rival Curve Shot-Strahler können um Ecken schießen

(Pocket-lint) - Die Spielwarenmessen in London und New York finden normalerweise jedes Jahr um diese Zeit statt, sind aber wie alles andere von der Pandemie betroffen. Wir können jedoch weiterhin erwarten, dass Spielzeugfirmen für 2021 neue Spielzeuge vorführen - wahrscheinlich in ihren eigenen Online-Präsentationen.

Die Marke Nerf von Hasbro hat zum Beispiel eine neue Blaster-Serie vorgestellt, die sich in diesem Jahr als großer Erfolg erweisen wird - wenn jemand nach draußen gehen kann, um mit Freunden zu spielen. Das Nerf Rival Curve Shot-Trio von Blastern wird ab März in die Läden kommen und, wie der Name schon sagt, um die Ecke schießen können. Naja, so ungefähr.

Jeder der Blaster - der Flex XXI-100, der Sideswipe XXI-1200 und der Helix XXI-2000 - wird mit einer Mündung geliefert, die gedreht werden kann, um kugelähnlichen Runden einen unterschiedlichen Spin zu verleihen. Sie können die Schüsse nicht nur links und rechts krümmen, sondern auch über Hindernisse schießen und jemanden treffen, der sich hinter Deckung versteckt.

Der Flex ist ein Blaster im Pistolenstil, der Sideswipe eher wie ein Gewehr, während der Helix Pump-Action ist.

Bisher wurden nur US-amerikanische Preis- und Release-Details bekannt gegeben: Sowohl Flex als auch Sideswipe werden ab dem 1. März 2021 zu einem Preis von 14,99 USD bzw. 24,99 USD erhältlich sein.

Die Helix ist ab dem 1. August 2021 zu einem Preis von 29,99 USD erhältlich. Es wird auch exklusiv für Target in den USA sein.

Wir werden aktualisieren, sobald wir auch Details zu Großbritannien erhalten.

Schreiben von Rik Henderson.