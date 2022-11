Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auch wenn es in der Serie nicht mehr vorkommt, nachdem es auf dem Bildschirm untergegangen ist, wurde die Razor Crest in der ersten Staffel von The Mandalorian zu einem ikonischen Star Wars Schiff.

Jetzt bietet der Black Friday Sale von Amazon die Gelegenheit, den großartigen Lego-Bausatz genau dieses Schiffes mit einem willkommenen Rabatt zu erwerben, der den Preis deutlich senkt.

Dies ist einer der besten Star Wars-Baukästen, die Lego in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, so dass man definitiv zuschlagen sollte, wenn man ein Fan der Serie ist.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Mit über 1.000 Teilen ist dies ein wirklich klobiger Bausatz und das fertige Schiff ist schön groß, wie du auf dem Bild oben in diesem Artikel im Verhältnis zu einigen Minifiguren sehen kannst.

Du kannst das Schiff zuerst von innen aufbauen, und der Bausatz enthält auch eine wichtige Minifigur von Grogu (auch bekannt als Baby Yoda), die als eine der niedlichsten Figuren gilt, die Lego je produziert hat.

Es ist immer noch nicht das billigste Stück Lego da draußen, aber das ist eine Aussage, die auf so ziemlich jedes Kit auf dem Markt zu diesem Zeitpunkt zutrifft! Sie können andere Lego Black Friday Angebote auf unserem Hub hier finden, aber.

Mehr Black Friday 2022 US Angebote

Im Folgenden haben wir einige weitere tolle Angebote zusammengestellt:

Schreiben von Max Freeman-Mills.