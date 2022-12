Wie man einen Amazon Kindle für Kinder einrichtet: Amazon Kids und Kids+ erklärt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Amazon Kindle hat sich als führendes Lesegerät etabliert, und wo man liest, hat man hoffentlich auch eifrige Kinder.

Obwohl echte Bücher auf Papier und die Nutzung öffentlicher Bibliotheken etwas sein sollten, das alle Kinder erleben, lässt sich nicht leugnen, dass ein Kindle etwas zu bieten hat.

Aber ein Kindle-Gerät, das mit einem Amazon-Konto verbunden ist, bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, die Sie Ihrem Kind wahrscheinlich nicht zumuten wollen. Zunächst einmal gibt es einen Webbrowser und möglicherweise auch Ihr Amazon-Konto, über das es nach Herzenslust Bücher kaufen kann.

Ganz gleich, ob Sie einen neuen Kindle speziell für Ihr Kind kaufen oder ihm einen bereits vorhandenen Kindle zur Verfügung stellen, hier erfahren Sie, was Sie bei der Einrichtung eines Kindle für Ihre Kinder beachten müssen. Wir sprechen hier speziell über Kindle E-Book-Reader und nicht über Fire-Tablets, obwohl in vielen Fällen die gleichen Informationen gelten. Es gibt auch eine spezielle Kindle Kids Edition und einen Kindle Paperwhite Kids, über die wir weiter unten ebenfalls sprechen.

Konto-Entscheidungen

Ein Kindle muss mit einem Amazon-Konto registriert werden - so erhalten Sie die Inhalte auf das Gerät.

Wenn Sie einen neuen Kindle speziell für ein Kind kaufen, müssen Sie entscheiden, ob Sie ihn mit seinem eigenen Amazon-Konto oder mit Ihrem Konto verknüpfen wollen.

Ein persönliches Konto?

Wenn das Kind/Kindle ein persönliches Konto hat, dann benötigt dieses Konto eine E-Mail-Adresse sowie eine Zahlungsmethode, was Sie wahrscheinlich nicht tun wollen. Sie könnten sich jedoch für eine Prepaid-Kreditkarte entscheiden.

Auf diese Weise können Sie über einen kleinen Betrag für erste Buchkäufe verfügen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihr Bankkonto dadurch leer wird. Sie können die Prepaid-Karte jederzeit für künftige Einkäufe aufladen, aber das ist ein ziemlich umständlicher Ansatz.

Behalten Sie es auf Ihrem Konto

Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Kindle auf Ihrem Konto zu haben (oder ein Kind Ihren Kindle/alten Kindle/eine Kindle Kids Edition benutzen zu lassen), dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Kindersicherung verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht auf Ihrem Konto ausgeben, was die Sache viel einfacher macht. Außerdem gibt es noch Amazon Kids und Kids+ - früher Fire for Kids oder FreeTime genannt - zu beachten.

So hat Amazon dieses Arrangement eigentlich konzipiert, um speziell auf Kinder in einem Amazon-Haushalt eingehen zu können.

Elterliche Kontrolle

Der Kindle verfügt über eine Vielzahl von Kindersicherungen, was ein guter Anfang ist. Wenn Sie Ihrem Kind einen Kindle schenken, können Sie die Hauptzugangspunkte zum Internet sperren: Webbrowser, Kindle Store und Cloud.

Jedes dieser Geräte kann deaktiviert werden, wobei die Kindersicherung durch ein Passwort geschützt wird. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel den Webbrowser und den Kindle Store auf dem Gerät deaktivieren können, aber den Zugriff auf die Cloud behalten. Die Cloud ist der Ort, an dem Ihre Kindle-Einkäufe gespeichert werden, wenn sie nicht auf ein Gerät heruntergeladen werden - es ist Ihr kompletter Online-Inhaltskatalog.

Sie können alles abschalten, damit Sie wissen, dass Ihr Kind nur Zugriff auf die Inhalte auf dem Gerät hat und nicht auf Entdeckungsreisen gehen kann. Der Kindle ist immer noch mit dem Internet verbunden, es gibt nur keine Zugangspunkte vom Gerät aus.

Dies ist eine bessere Option als das einfache Einschalten des Flugzeugmodus, da die Bücher weiterhin synchronisiert werden und Sie weiterhin Bücher aus dem Kindle Store über den Browser Ihres Computers oder Telefons an den Kindle senden können. Sie können auch Dokumente an den Kindle senden, indem Sie die Ihrem Kindle-Gerät zugewiesene E-Mail-Adresse verwenden, z. B. Kursunterlagen aus der Schule.

Das bedeutet, dass Sie den Kindle in die Hände Ihres Kindes legen und Bücher kaufen können, die dann auf das Gerät des Kindes geliefert werden, damit es sie lesen kann. Sie werden einfach auf der Startseite angezeigt.

Das Problem dabei ist, dass - wenn Ihr Kindle in Ihrem Konto registriert ist - alle Bücher, die Sie besitzen oder kaufen, über die Bibliothek auf den Kindle Ihres Kindes heruntergeladen werden können, und genau hier kommt Amazon Kids ins Spiel.

Amazon Kinder

Amazon hat ein System für Kinder namens Amazon Kids. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen abgesperrten Bereich speziell für Kinder. Die Verwendung von Amazon Kids bedeutet, dass Sie "Ihre" Erwachsenen-/Elternseite des Geräts vollständig anschließen können und "ihre" Kinderseite sicher abgesperrt ist und nur geeignete Inhalte sichtbar sind.

Der Name wurde 2020 in Amazon Kids geändert, nachdem er zuvor Fire for Kids oder FreeTime hieß.

Mit Amazon Kids können Sie ein Konto (oder mehrere Konten) für Ihr Kind einrichten und ihm dann Bücher aus Ihrer Sammlung zuweisen. Die Verwendung von Kids bedeutet, dass Sie diese Bücher über Ihr Konto kaufen und weitergeben, anstatt sie über ein Amazon-Konto im Namen Ihres Kindes zu kaufen.

Wichtig ist jedoch, dass Sie, sobald Sie sich in Amazon Kids befinden, ein Passwort benötigen, um den Bereich zu verlassen, damit er für Ihr Kind sicher ist.

Innerhalb von Amazon Kids funktionieren die Navigationskontrollen genauso wie anderswo. Sie können also immer noch nach Hause gehen, suchen und einige Einstellungen ändern, aber alles befindet sich hinter dieser Sicherheitsbarriere. Es gibt Auszeichnungen und ein Leseziel, um Kinder zum regelmäßigen Lesen zu ermutigen, wenn Sie ein Kind haben, das mit dieser Art von Motivation besser zurechtkommt.

Die Fortschritte bei den Büchern werden auch getrennt von Ihrer Lektüre verfolgt. Wenn Sie zum Beispiel beide den Hobbit lesen wollen, wird der Fortschritt Ihres Kindes getrennt von Ihrem verfolgt. Wenn Sie einfach dasselbe Konto verwenden und dasselbe Buch lesen würden, würde das Programm ständig versuchen, das Buch mit der am weitesten gelesenen Seite zu synchronisieren, was nicht ideal ist, wenn zwei verschiedene Personen das Buch lesen.

Wichtig ist, dass Sie, anders als beim Sperren eines Geräts mit den oben genannten Kindersicherungseinstellungen, diese Inhalte immer noch Amazon Kids für Ihr Kind zuweisen müssen - und das ist ein wichtiger Punkt. Praktisch gesehen können Sie Inhalte von einem Browser aus an ein Kindle-Gerät senden - wenn Sie also im Kindle Store etwas kaufen, können Sie es an dieses Gerät senden.

Allerdings nur auf diesem Gerät, nicht im Kinderbereich für ein Kind. Das muss dann auf dem Gerät selbst von den Eltern erledigt werden. Sie müssen sich aus dem Kinderbereich abmelden, die Bücher aus der Bibliothek auswählen, die sie zu Amazon Kids hinzufügen möchten, und dann in den Kinderbereich zurückkehren, um all diese Bücher wieder in einer sicheren Umgebung zu sehen.

Clevererweise können Sie Amazon Kids auf einem Gerät aktivieren und es die meiste Zeit in diesem Zustand belassen. Wenn Sie den Kindle im Kinderbereich neu starten, kehrt er in den Kindermodus zurück: Der einzige Ausweg ist, das Passwort einzugeben.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Einrichtung von Amazon Kids ist, dass Sie diese Kinder als Benutzer in Ihrem Konto anlegen - und diese können dann auch auf anderen Amazon-Geräten wie dem Fire-Tablet verwendet werden.

Wir haben bereits erwähnt, dass es zwei Versionen des Kids-Dienstes gibt. Mit Kids+ erhält Ihr Kind Zugang zu einer Reihe von Inhalten, die von Amazon ausgewählt wurden und die in einem angemessenen Altersbereich liegen, so dass das Kind seine eigenen Bücher finden und auswählen kann. Das macht es einfacher, weil Sie dem Kind keine Titel zuweisen müssen, die es lesen soll. Allerdings ist der Inhalt zwar sicher, aber Sie können nicht wissen, ob es sich um Inhalte handelt, die Ihr Kind tatsächlich lesen möchte - dazu weiter unten mehr.

Haushalte und Familienbibliothek

Die Familienbibliothek ist eine Kindle-Funktion, mit der Sie Inhalte mit Familienmitgliedern teilen können. Es ist eine bequeme Möglichkeit, Ihre Inhalte zu teilen oder zu verwalten, und Sie müssen die Dinge nur einmal kaufen.

Um eine Familienbibliothek zu haben, müssen Sie einen Haushalt anlegen. Dieser kann aus zwei Erwachsenen, die jeweils ein eigenes Amazon-Konto haben, und bis zu vier Kindern bestehen. Diese Kinderkonten werden mit Amazon Kids eingerichtet.

Da ein Haushalt nicht mehr als zwei Amazon-Konten akzeptieren kann (fiktiv zwei Elternteile), ist es von Nachteil, wenn das Kindle eines Kindes über ein eigenes Amazon-Konto verfügt, da dieses dritte Konto nicht untergebracht werden kann und Sie keine Inhalte über die Familienbibliothek freigeben können. (Natürlich haben nicht alle Haushalte zwei Elternteile oder vielleicht nicht zwei Eltern, die Inhalte gemeinsam nutzen wollen).

Sobald Sie jedoch eine Familienbibliothek eingerichtet haben, können die beiden Konten der Erwachsenen die Inhalte verwalten, auf die die Kinder Zugriff haben. Das heißt, ein Erwachsener kann die Inhalte kaufen und der andere kann sie bei Bedarf zu seinem eigenen Konto hinzufügen oder entfernen.

Sobald Sie Erwachsene und Kinder in einem Haushalt haben, ist es wirklich einfach, die Inhalte über einen Browser zu verwalten. In Ihren Kontoeinstellungen > Verwalten Sie Ihre Inhalte und Geräte sehen Sie alle Ihre Kindle-Bücher und wer in Ihrem Haushalt Zugang zu ihnen hat.

Was ist mit der Amazon Kindle Kids Edition?

Amazon hat die Kindle Kids Edition nach dem gleichen Modell wie das Fire Kids Edition Tablet auf den Markt gebracht - ein Standard-Kindle mit einer Hülle, zwei Jahren Garantie und einem einjährigen Amazon Kids+ Abonnement.

Das Gerät selbst ist das Einstiegsmodell des Kindle und es gibt keine Softwareunterschiede zu anderen Kindle-Geräten - es verwendet dieselben Softwarefunktionen, über die wir oben gesprochen haben. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise etwas Geld sparen können, wenn Sie sich für diesen Kindle anstelle der speziellen Kids Edition entscheiden - er ist etwa 20 $/£ billiger.

In der Kids Edition sind jedoch diese zusätzlichen Extras enthalten. Das Gehäuse ist wahrscheinlich etwa 20 $/£ wert, während die Garantie von Interesse sein wird, wenn Sie Kinder haben, die das Gerät wahrscheinlich kaputt machen werden. Dann gibt es noch Amazon Kids+, mit dem Sie ein 1-Jahres-Abonnement für Kinderinhalte erhalten. Das kostet in der Regel ab 4,99 $ oder 3,99 £ pro Monat - wenn Sie also in diese Richtung gehen wollen, ist es von Vorteil, das Kids Edition-Paket zu kaufen.

Amazon Kinder+

Neben der Hardware und der Software auf diesen Geräten bietet Amazon auch eine Abonnementoption an. Amazon Kids+ ist wie eine Aufladung der Inhalte auf Ihrem Kindle und gibt Ihnen Zugang zu einer Reihe von Büchern für Ihr Kind, die für sein Alter geeignet sind.

Das kostet etwas - und die Kosten variieren je nachdem, ob man Prime-Abonnent ist oder nicht. Ursprünglich gab es eine günstigere Option für ein Kind, aber Amazon hat jetzt das Angebot für bis zu vier Kinder mit einer einfacheren Preisstruktur stabilisiert.

Der große Vorteil dieser Abonnements besteht darin, dass sie dem Kind Zugang zu diesen Inhalten geben, so dass es stöbern und etwas zum Lesen finden kann. Wenn Sie ein älteres Kind haben, bedeutet das, dass Sie nicht alle Bücher suchen und kaufen müssen, um Ihrem Kind dann den Zugang zu ermöglichen - es kann einfach in aller Ruhe etwas zum Lesen finden.

Das Beste an diesen Abonnements ist, dass sie universell für Kindle- und Fire-Tablets gelten (so dass Sie auf dem Tablet auf Filme oder Spiele zugreifen können, die altersgerecht sind), und Sie können sie dann im Grunde damit allein lassen.

Was ist die beste Kindle-Einrichtung für Kinder?

Die verschiedenen Optionen und Ansätze bedeuten, dass die Einstellungen auf das Alter Ihres Kindes und den Grad der Autonomie, den Sie ihm zugestehen, zugeschnitten werden können. Für jüngere Kinder sollte der Kindle bei Ihrem Amazon-Konto registriert sein, aber mit aktivierter Kindersicherung, sodass sie keinen Zugriff auf Ihr Konto, die Cloud oder den Webbrowser haben.

Dann sollten Sie Amazon Kids für dieses Kind verwenden. Wenn es sein "eigenes" Kindle-Gerät bekommt, können Sie die Inhalte, auf die es Zugriff hat, aus der Ferne steuern. Sie können Bücher verschenken, indem Sie sie einfach kaufen und dem Gerät zuweisen, aber Sie müssen sie dann manuell zum Bereich des Kindes auf dem Gerät selbst hinzufügen.

Sie behalten jederzeit die Kontrolle über die Inhalte und können Bücher, die sie nicht mehr brauchen oder aus denen sie herausgewachsen sind, einfach entfernen. Wichtig ist, dass es Ihre Inhalte sind, wenn Sie sie über Ihr Konto kaufen, und Sie können sie dann mit jüngeren Familienmitgliedern teilen. Und wenn ein Kind älter wird, können Sie mit einem Haushalt auch in Zukunft ältere Inhalte weitergeben, die Sie vielleicht für sich selbst gekauft haben.

Wenn Sie darüber hinaus begeisterte Leser in der Familie haben, dann lohnt sich ein Abonnement des Kids+-Dienstes auf jeden Fall. Kinderbücher sind teuer und werden oft innerhalb eines Tages durchgelesen - der ständige Zugang zu vielen Büchern ist also ein klarer Vorteil.

