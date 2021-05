Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein Autor, der ein Buch über die digitalen Gewohnheiten von Kindern geschrieben hat, ist der Ansicht, dass die Nutzung des Internets und der sozialen Medien Teil des nationalen Lehrplans für britische Schulen sein sollte.

Es ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als Sexualerziehung, behauptet er.

Der Autor Robert Wigley, der im Rahmen seiner täglichen Arbeit als Vorsitzender der britischen Finanzabteilung mit der britischen Regierung zusammengearbeitet hat, sprach mit Pocket-lint über die neueste Folge des Pocket-lint-Podcasts und enthüllte die Ergebnisse seiner Forschung zu den digitalen Gewohnheiten der Generation Z. - nicht zuletzt seine eigenen jugendlichen Söhne.

Das Fehlen einer digitalen Ausbildung auf Lehrplanebene beunruhigt ihn: "Wir müssen sehen, dass das Bildungssystem erkennt, dass Kinder jetzt ihre Persönlichkeit in einer Online-Welt entwickeln", sagte er.

"Und so wie wir ihnen Sexualerziehung in der Schule als Teil des nationalen Lehrplans geben, denke ich, dass wir auch im Rahmen des nationalen Lehrplans eine verantwortungsvolle Internetnutzung brauchen. Tatsächlich würde ich behaupten, dass dies früher eine viel allgegenwärtigere Fähigkeit ist." Ihre Kindheit als, ehrlich gesagt, Sexualerziehung ist.

"Ich denke, die Regierung hat hier die Verantwortung, einen verantwortungsvollen Kurs zur Aufklärung über Internetnutzung einzuführen. Und wahrscheinlich ein bisschen wie viele Schulen, die Außenstehende zum Unterrichten von Sexualerziehung einbeziehen, weil es ziemlich kompliziert ist - es ist sensibel und nuanciert - ich denke, das könnte sei das gleiche. "

Es liegt jedoch nicht nur an der Regierung, sicherzustellen, dass Ihr Kind online sicher ist. In der Zwischenzeit können Sie selbst Schritte unternehmen: "Ich denke, Eltern müssen ein wenig darüber nachdenken, dass wir uns mit unseren Kindern beschäftigen Wir neigen dazu, mit ihnen über ihren Offline-Tag zu sprechen. Wir beschäftigen uns nicht viel mit ihrem Online-Tag. Das ist ein Fehler ", erklärte Wigley.

"Ich behaupte nicht, ein großartiger Elternteil zu sein, aber ich weiß, wenn ich mit meinem Sohn spreche, wird er mir sagen, dass er Fußball gespielt hat, im Garten ist oder was auch immer. Was er nicht tun wird, ist es zu erzählen Ich, was er in den drei Stunden getan hat, in denen er zwischen 11 Uhr abends und zwei Uhr morgens auf Snapchat und Instagram war. Das ist ein Fehler von meiner Seite, weil ich ihn nicht gefragt habe. Das kannst du tun, denke ich. ohne zu neugierig zu werden. "

Sie können das gesamte Interview, einschließlich Wigleys Gedanken über mögliche zukünftige digitale Gesetze, als Teil der Pocket-Lint-Podcast-Episode 105 hören .

Sein Buch - Born Digital: Die Geschichte einer abgelenkten Generation - ist ab sofort erhältlich.

Schreiben von Rik Henderson.