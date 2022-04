Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Snap, das Unternehmen, dem Snapchat gehört, hat sich lange Zeit in erster Linie als "Kamera"-Unternehmen gesehen. Schließlich ist der erste Bildschirm, den man sieht, wenn man Snapchat öffnet, die Kamera. Und die Smart Glasses, Spectacles, sollen den Trägern helfen, Snaps (auch Videos genannt) nahtlos zu erstellen und zu teilen. Jetzt hebt Snap seine Kameraexpertise auf die nächste Stufe: Das Unternehmen stellt eine fliegende Kamera vor.

Einfach gesagt: Pixy ist die erste Drohne von Snap. Es handelt sich um eine kleine gelbe Drohne, die in der Handfläche Platz findet. Sie hebt sogar ab und landet auf Ihrer Hand. Sie kann dir folgen und Videos aufnehmen, die an Snapchat gesendet werden. Sie ist winzig und leicht genug, um in deine Tasche zu passen, und verwendet sechs vorprogrammierte Flugmuster, die du über einen Drehknopf an der Oberseite des Geräts einstellen kannst.

Derzeit sind die meisten Drohnen große, schwere und laute Geräte für Profis und Early Adopters. Einige erfordern sogar eine Genehmigung für die Benutzung. Pixy ist jedoch anders, weil es tragbar ist und über leisere Propeller verfügt. Es wiegt nur 101 Gramm und hat einen austauschbaren Akku, der mit einer vollen Ladung fünf bis acht Flüge mit einer Dauer von etwa 10 bis 20 Sekunden ermöglicht.

Hinweis: Da das Gerät so leicht ist, sollten Sie es wahrscheinlich nicht bei Wind verwenden.

Der 12-Megapixel-Sensor des Pixy nimmt bis zu 100 Videos oder 1.000 Fotos auf. Ihre Medien werden lokal auf einem 16-GB-Laufwerk gespeichert. Laut ersten Bewertungen ist die Videoqualität nicht besonders gut, aber gut genug, um sie auf einem Handy anzusehen.

Sie können zusätzliche Batterien für Pixy kaufen, die jeweils 20 Dollar kosten. Snap bietet auch ein tragbares Ladegerät mit zwei Akkus für 50 US-Dollar sowie eine Stoßstange und einen Tragegurt an.

Wie bereits erwähnt, startet und landet der Pixy auf Ihrer Handfläche, aber er verwendet Flugmuster, die Sie mit einem Drehknopf oben auf dem Gerät einstellen. Sie können bis zu acht Flüge von jeweils 20 Sekunden Dauer machen, und zwar auf höchstem Niveau. Sie kann dir folgen und Aufnahmen machen, die drahtlos mit dem Memories-Bereich von Snapchat synchronisiert werden. Es nimmt zwar keinen Ton auf, aber Snap lässt dich Songs hinzufügen, die es von Musiklabels lizenziert hat. Sie können Ihre Videos dann direkt in der App oder anderswo teilen. Snap hat auch Pixy-spezifische AR-Effekte im Angebot. Mit einer automatischen Zuschneidefunktion können Sie außerdem horizontale Aufnahmen schnell in die traditionelle vertikale Ausrichtung von Snap umwandeln.

Snap

Die technischen Daten von Pixy sind unten aufgeführt:

Technische Daten Größe und Gewicht Gewicht: 101g einschließlich Batterie

Abmessungen: 131,7mm x 106mm x 17,6mm Flugzeit 5-8 Flüge, je nach Flugmodus Video Standard: 2.7k

Bildrate: Bis zu 30 FPS Bilder Standard: 4000 x 3000 (12MP) Akku: Auswechselbarer, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

80 % Schnellladung in etwa 20 Minuten

Vollständige Aufladung in ca. 40 Minuten Speicher Speichert bis zu 100 Videos oder 1000 Fotos

16 GB Flash-Speicher Konnektivität BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

Nein. Fliegen Sie Pixy nicht über Wasser. Pixy und sein Zubehör sind nicht wasserfest. Laut Snap sollten sie nicht "Regen, Schnee oder Wasser ausgesetzt werden".

Nein!

Snap Pixy funktioniert mit den folgenden mobilen Geräten:

iPhone 7 oder höher mit iOS 14 oder höher

Ausgewählte Android-Handys mit Version 8.0 oder höher. (Siehe Kompatibilitätsleitfaden hier.)

Erscheinungsdatum von Snap Pixy: 28. April 2022

Pixy kann ab sofort online direkt bei Snap in den USA und Frankreich gekauft werden.

Pixy kostet in den USA $230.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie die Seite von Snap für Pixy, den Support-Hub für Pixy und die Anleitungsvideos für Pixy.

Schreiben von Maggie Tillman.