(Pocket-lint) - Die ersten Gerüchte über die FPV-Drohne im Cinewhoop-Stil von DJI gab es bereits im Mai dieses Jahres, doch nun scheint es, als stünden wir kurz vor der Markteinführung.

Sie heißt DJI Avata und ist gerade in der FCC-Datenbank aufgetaucht, zusammen mit neuen Brillen und einer Air Unit.

Die FCC reguliert drahtlose Produkte auf dem US-amerikanischen Markt und testet neue Produkte rigoros, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Wenn ein Produkt in der Datenbank auftaucht, kann man ziemlich sicher sein, dass eine Markteinführung unmittelbar bevorsteht, daher sind wir sehr gespannt, was DJI als nächstes vorhat.

Ein neues Detail, das enthüllt wurde, ist die Akkukapazität für die Avata, die laut den Etiketten in der FCC-Datenbank 2.420 mAh betragen wird.

Das ist mehr als der aktuelle FPV-Akku von DJI, der mit seinem 2.000-mAh-Akku eine Flugzeit von 20 Minuten ermöglicht.

Wir sind uns jedoch nicht sicher, ob dies eine längere Flugzeit bedeutet, da die kleineren Propeller und die große Masse von Kanaldrohnen in der Regel eine geringere Effizienz bedeuten.

