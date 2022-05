Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI hat kürzlich die Mini 3 Pro, die erste High-End-Drohne der Mini-Serie, auf den Markt gebracht . Jetzt deuten neue Leaks darauf hin, dass das Unternehmen eine weitere Drohne mit dem Namen Avata entwickelt, die für Innenräume geeignet sein wird.

Es wird erwartet, dass Avata eine FPV-Drohne (First-Person-View) sein wird, die man in Innenräumen fliegen kann. Wie zuerst von Gizmodo entdeckt, haben sowohl @DealsDrone als auch @OsitaLV durchgesickerte Bilder und Details über die kleinere, kompaktere Drohne geteilt, die diesen Sommer im Juli oder August auf den Markt kommen soll. Es klingt so, als ob die Drohne für Flüge in Innenräumen optimiert sein wird oder zumindest in der Lage sein wird, diese zu bewältigen.

Laut Gizmodo handelt es sich bei Avata um eine Art Kameradrohne - eine so genannte "Cinewhoop"-Drohne -, die speziell für die Manövrierfähigkeit in engen Innenräumen konzipiert ist.

Avata ist kompakt und wiegt ca. 500g

Kann in Innenräumen fliegen

Die Fotoqualität ist viel besser (ich vermute, dass die Mini 3 Pro die gleiche ist)

Stark verbesserte Akkulaufzeit

Manueller Modus wird nicht unterstützt

Kopfverfolgungsmodus

Vibrationsfunktion

Touchpad für Brillenmenü

Aus den Darstellungen von @DealsDrone geht hervor, dass die Avata über kanalisierte Propeller verfügen könnte, die dazu beitragen, Schäden an der Drohne zu begrenzen, wenn sie in etwas hineinfliegt. Sie könnte auch eine Kamera haben, die angeblich so gut ist wie die DJI Mini 3 Pro, zusätzlich zu einer "stark verbesserten" Akkulaufzeit. Die Avata wird auch über eine FPV-Brille verfügen, mit der man die Drohne während des Fluges aus der Ich-Perspektive betrachten kann.

Schließlich wird Avata angeblich 500 Gramm wiegen. Das bedeutet, dass man sie in den USA bei der FAA anmelden muss, wenn man sie im Freien fliegen möchte.

