Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI hat getwittert, dass es am 10. Mai etwas ankündigen wird und kündigte an, dass es "eine Wendung in der Handlung" enthüllen wird. Jetzt zeigen Einzelhandelsangebote und sogar ein komplettes YouTube-Video einen unangekündigten DJI Mini 3 Pro und seinen Controller. Bei dem Video handelt es sich um ein Unboxing-Video des YouTubers DM Productions, das am selben Tag wie der Teaser-Tweet von DJI veröffentlicht wurde.

In dem Video sagt der YouTuber DM Productions, dass die Aufnahmen von jemandem stammen, der schon früh eine DJI Mini 3 Pro Drohne in die Hände bekommen hat. Das Video bietet einen ausführlichen Blick auf die Drohne, einschließlich der Sensoren zur Hindernisvermeidung, sowie auf den mit einem Display ausgestatteten Controller, der dem bestehenden RC Pro von DJI ähnelt (ohne ein paar Tasten und Anschlüsse).

Dem Controller der Mini 3 Pro fehlen außerdem die Antennen an der Oberseite.

Zusätzlich zu dem Video hat ein niederländischer DJI-Händler kürzlich fast alle Details über die Mini 3 Pro Drohne enthüllt, indem er versehentlich die Produktseite online veröffentlichte. Letzte Woche veröffentlichte Argos in Großbritannien eine Verkaufsseite, aus der hervorging, dass die Drohne mit der Fernbedienung £859 (etwa $1.000) kosten würde (via Drone DJ).

All diese Leaks deuten außerdem darauf hin, dass die Drohne weniger als 250 Gramm wiegen wird (was bedeutet, dass Amerikaner sie nicht registrieren lassen müssen, um sie zu benutzen). Sie deuten auch darauf hin, dass die Drohne über nach vorne gerichtete Sensoren zur Kollisionsvermeidung, einen 2.453-mAh-Akku und eine verbesserte Kamera mit der Fähigkeit zur Aufnahme in 4K 60fps und HDR verfügen wird.

Nach allem, was bisher über die DJI Mini 3 Pro Drohne durchgesickert ist, scheint es offensichtlich, dass DJI plant, sie nächste Woche um 9 Uhr ET anzukündigen.

A Twist in the Plot | May 10, 2022 | 09:00 EDT



Discover more: https://t.co/HaT3XbmpGm pic.twitter.com/6D0tOJ4AFA- DJI (@DJIGlobal) May 5, 2022

