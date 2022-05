DJI Mini 3 Pro: Vollständige technische Daten bekannt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Viele vermuten, dass die DJI Mini 3 Pro kurz vor der Veröffentlichung steht. In den letzten Monaten sind zahlreiche Leaks aufgetaucht, und es werden immer mehr.

Das neueste Leck enthüllt die vollständigen Spezifikationen der kommenden Drohne, und wenn sie sich als richtig erweisen, klingt es wie ein massives Upgrade auf seinen Vorgänger.

Die Nachricht stammt von Jasper Ellens auf Twitter, der auch den erwarteten Preis verriet.

Das Einzige, was noch fehlte, war das #Spezifikationsblatt der #Mini3Pro. Ich danke insbesondere @rquandt dafür.



Wenn ihr noch mehr Infos wollt. Join the community at https://t.co/r7tqJekV5h



Thanks for following and please #retweet this one to thank me pic.twitter.com/sE6pcfbkP0-