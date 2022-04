DJI Mini 3 Pro Preise werden bekannt und es ist nicht billig

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Über die DJI-Drohnen Mini 3 und Mini 3 Pro gibt es zahlreiche Leaks. Wir haben nicht nur Verpackungen, sondern auch vollständige Videos des Rahmens der Mini 2-Nachfolger und ihrer Spezifikationen gesehen.

Das neueste Leck gibt uns eine Vorstellung davon, wie viel die neuen, weniger als 250 g schweren Quadcopter kosten werden, und es sieht nicht gut aus für alle, die ein kleines Budget haben.

Laut dem Twitter-Nutzer Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) werden der DJI Mini 3 und der Mini 3 Pro Ende April angekündigt und dann im Mai ausgeliefert. Er behauptet, dass die Preise am oberen Ende liegen werden, wobei der DJI Mini 3 voraussichtlich bei $950 (ca. £730) beginnen wird, während der DJI Mini 3 Pro mit dem neuen DJI RC satte $1250 (ca. £960) kosten wird.

Der Countdown für die #DJI #Mini3 Tage läuft. Gerüchte sagen Ende April. Auslieferungen im Mai. #Es wird erwartet, dass die Preise am oberen Ende liegen werden: $950 für den Mini3 Pro FMC und verrückte $1250 für den #Mini3Pro mit dem neuen #DJIRC.



Das ist doppelt so viel Geld wie für den #Mini2. Wird es doppelt so gut sein? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) April 9, 2022

Zum Vergleich: Die DJI Mini 2 kostet 449 Dollar, das ist also ein ziemlicher Preissprung.

Gerüchte deuten darauf hin, dass der DJI Mini 3 mit einigen anständigen Upgrades kommen wird. Es wird eine neue Kamera erwartet, die eine äquivalente Brennweite von 24 mm beibehält, aber die Blende von f/2.8 auf f/1.7 öffnet, was zu einer deutlich besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen führt.

Außerdem soll es einen neu gestalteten Drei-Achsen-Gimbal geben, und der Mini 3 Pro soll einen 2453-mAh-Akku haben, was eine zehn Prozent höhere Kapazität als beim Mini 2 bedeutet. Das größte erwartete Upgrade der Mini 3 ist jedoch die Hindernisvermeidung, die in einem durchgesickerten Video durch die auffälligen Sensoren an der Vorder- und Unterseite der Drohne gezeigt wird.

Noch ist nichts offiziell, aber wenn dieses letzte Leck korrekt ist, sollte man nicht mehr allzu lange warten müssen, was auch bedeutet, dass man nicht mehr viel Geld sparen muss.

Schreiben von Britta O'Boyle.