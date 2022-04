DJI Mini 3 Pro Video erscheint online

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Gerüchteküche um DJIs kommende Drohne, die Mini 3 Pro, läuft auf Hochtouren.

Zuerst haben wir einen Blick auf die Verpackung geworfen. Dann, vor ein paar Wochen, teilte @DealsDrone ein Video des Rahmens für den Mini 2 Nachfolger.

Jetzt gibt uns der Leaker einen Blick auf den fertig montierten Quadcopter.

DJI Mini 3 First leak video pic.twitter.com/NgskqONf8w- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) April 2, 2022

Das Video zeigt deutlich die 249g-Markierung, was bedeutet, dass das neue Modell weiterhin einige der restriktiveren Vorschriften umgehen wird, genau wie sein Vorgänger.

Es scheint, dass die neue Kamera eine äquivalente Brennweite von 24 mm beibehalten wird, aber die Blende wird von f/2.8 auf f/1.7 erhöht, was zu einer deutlich besseren Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen führt.

Es gab Gerüchte, die besagten, dass der Mini 3 auf einen zweiachsigen Gimbal mit EIS setzen würde. Glücklicherweise können wir jedoch sehen, dass das neue Modell einen überarbeiteten dreiachsigen Gimbal besitzt.

Die Akkulaufzeit ist bei Drohnen mit einem Gewicht von weniger als 250 g immer eine Herausforderung, aber es wird erwartet, dass die Mini 3 Pro mit einem 2.453-mAh-Akku ausgestattet ist, was eine zehn Prozent höhere Kapazität als bei der Mini 2 bedeutet.

Der größte Vorteil dieses neuen Modells ist jedoch, dass es über eine Hindernisvermeidung verfügt, was durch die auffälligen Sensoren an der Vorder- und Unterseite der Drohne verdeutlicht wird.

Die Mini 2 verfügte nur über Sensoren an der Unterseite, so dass das Fliegen in der Nähe von Bäumen und anderen Hindernissen recht unsicher war.

Wir haben den neuen Controller noch nicht gesehen, und natürlich sind auch die Software-Funktionen noch nicht bekannt - aber wir erwarten offizielle Neuigkeiten eher früher als später.

Schreiben von Luke Baker.