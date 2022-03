Entwickelt DJI eine Mini 3 Drohne? Neues Leck scheint darauf hinzudeuten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI arbeitet Gerüchten zufolge an einer Mini 3-Drohne, und ein neues Leck ist aufgetaucht, das ein überarbeitetes Gehäuse zu zeigen scheint, da es etwas anders aussieht als das der Mini 2.

Auf Twitter hat @DealsDrone ein durchgesickertes Video geteilt, das angeblich das Gehäusegerüst der kommenden DJI Mini 3 zeigt. Es wird vermutet, dass die Halterungen für die neuen rotierenden Frontarme anders sind als die horizontal klappbaren Arme des Mini 2, möglicherweise um größere Propeller zu unterstützen. Der neue Leak könnte auch eine andere Front mit möglicher Gimbal-Unterstützung zeigen.

DJI Mini 3 framework pic.twitter.com/EKFTHkB0PD- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) March 15, 2022

Die DJI Mini 2 hat einen dreiachsigen Gimbal, der an der Vorderseite der Drohne herunterhängt, aber der der Mini 3 scheint an beiden Seiten stationär gehalten zu werden. DroneXL hat sich gefragt, ob die Mini 3 nicht über einen stabilisierten Gimbal verfügt und stattdessen eine elektronische Bildstabilisierung in einem größeren Kameramodul verwendet. Eine weitere offensichtliche Änderung zwischen der Mini 2 und der Mini 3: Die kommende Drohne von DJI könnte einen größeren Akku enthalten. Sollte sich dies alles bewahrheiten, ist mit einem deutlich höheren Preis als beim relativ günstigen Vorgängermodell zu rechnen.

Beachten Sie, dass dieses Leck auch mit einem anderen Leck übereinstimmt, das kürzlich für eine"DJI Mini 3 Pro"-Drohne aufgetaucht ist, die nicht angekündigt wurde. Da es seit 2020 keine neue DJI Mini mehr gegeben hat und nun alle diese Lecks auftauchen, vermuten wir, dass eine Auffrischung eher früher als später erfolgen könnte.

Schreiben von Maggie Tillman.