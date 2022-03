Bereitet DJI die Einführung eines Mini 3 Pro vor?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Mini-Drohnen von DJI haben nichts besonders Professionelles an sich. Sie sind in der Regel für Verbraucher konzipiert, die ihre Zehen in die Luftfotografie tauchen wollen - aber ein neues Leck deutet darauf hin, dass eine Pro-Variante auf dem Weg sein könnte.

Der berühmt-berüchtigte DJI-Leaker OsitaLV hat auf Twitter ein Bild gepostet, das die Verpackung einer DJI Mini 3 Pro zu zeigen scheint, auch wenn er nicht allzu überzeugt von der Legitimität des Bildes zu sein scheint.

Vor weiterer Bestätigung betrachte ich dieses Bild als Scherz. pic.twitter.com/En7LIBv1jf- OsitaLV (@OsitaLV) March 1, 2022

Jasper Ellens, der zuvor die technischen Daten des Mavic 3 geleakt hat, glaubt hingegen, dass es echt ist. Er vermutet, dass der Mini 3 Pro ein komplettes Redesign im Vergleich zum Mini 2 sein wird.

Das Untertitel-Design der wütenden Sensoren erinnert mich an den Air2. Die neue Lücke soll verhindern, dass die 48-MP-Kamera beim Beschleunigen kippt. Ich glaube nicht, dass es eine Fälschung ist. Es ist einfach ein komplettes Redesign. Ihr habt nach einem Mini 2 mit Sensoren gefragt, das ist es, was ihr bald bekommt pic.twitter.com/JlgnJto0g6- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) March 2, 2022

Jasper deutete weiter an, dass die neu gestalteten Arme auf dem durchgesickerten Bild Platz für größere Propeller schaffen würden.

Das Bild zeigt uns auch einen neu gestalteten Controller mit eingebautem Display, der wie eine kleinere Version des schmerzhaft teuren RC Pro Controllers von DJI aussieht.

Wenn man den üblichen Namenskonventionen von DJI Glauben schenken darf, lässt der DJI RC Pro Controller sicherlich Platz für eine Nicht-Pro-Version.

Sollte er sich als echt erweisen, würden wir einen deutlich höheren Preis als bei seinem relativ erschwinglichen Vorgänger, dem Mini 2, erwarten, insbesondere wenn es um das abgebildete Kit geht.

Außerdem sind große Sensoren abgebildet, die darauf hindeuten, dass das kommende Modell mit einer Hindernisvermeidung ausgestattet ist.

Ob es sich dabei um einen Scherz handelt, bleibt abzuwarten, aber angesichts der Tatsache, dass wir seit 2020 keinen neuen DJI Mini mehr hatten, erwarten wir eher früher als später eine Aktualisierung.

