(Pocket-lint) - Die Entity List des US-Handelsministeriums hat DJI, einen der weltweit beliebtesten Drohnenhersteller, hinzugefügt, der das chinesische Unternehmen offiziell auf die schwarze Liste setzt, indem er es zu einem nationalen Sicherheitsbedenken erklärt. Die Entity List verbietet außerdem jedem in den USA ansässigen Unternehmen den Export von Technologie an DJI.

Da DJI auf der Entity List des US-Handelsministeriums steht , wird es für DJI jetzt schwierig sein, Teile und Komponenten für seine Drohnen von US-Unternehmen zu beziehen, was seine Lieferketten erheblich stören könnte. Es könnte auch erschweren, ob US-Geschäfte mit DJI Geschäfte abwickeln oder sogar seine Produkte verkaufen können.

Dies ist die gleiche Art von Verbot, die die USA gegen Huawei erhoben haben.

Die US-Regierung hat in der Vergangenheit wiederholt mehrere Sicherheitsbedenken in Bezug auf DJI-Drohnen angeführt, die hauptsächlich in China mit Teilen aus China hergestellt werden. Das Innenministerium kündigte sogar an , die Nutzung seiner Drohnenflotte einzustellen, bis potenzielle Sicherheitsbedenken geprüft wurden, und das Justizministerium verbot den Kauf aller ausländischen Drohnen, einschließlich der Drohnen von DJI , unter Verwendung von Mitteln der Agentur - wiederum unter Berufung auf Sicherheitsbedenken.

Laut einem Bericht der Bloomberg Businessweek vom März hat DJI der chinesischen Regierung Berichten zufolge Drohnen zur Verfügung gestellt, damit sie Haftlager in der gesamten Provinz Xinjiang überwachen kann. Tatsächlich behauptete das US-Handelsministerium, als der DJI in die Entity List aufgenommen wurde, dass der Drohnenhersteller "weitreichende Menschenrechtsverletzungen in China durch missbräuchliche genetische Sammlung und Analyse oder hochtechnologische Überwachung" ermöglicht.

Weder die US-Regierung noch US-Behörden haben Beweise für ihre Behauptungen von Sicherheitsbedenken vorgelegt, aber es ist erwähnenswert, dass Präsident Trump kontinuierlich versucht hat, chinesische Technologieunternehmen daran zu hindern, in den USA tätig zu werden. Er hat Huawei 2019 per Executive Order auf die Entity List gesetzt und versucht, TikTok und WeChat für US-App-Stores zu sperren. Aufgrund gerichtlicher Herausforderungen sind beide Apps jedoch weiterhin in den USA erhältlich.

Der gewählte Präsident Joe Biden kann sich nach seinem Amtsantritt im Januar 2021 dafür entscheiden, Trumps Politik fortzusetzen. Es ist derzeit unklar, ob er dies tun wird, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

