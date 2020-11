Der DJI Mavic Mini erhält einen ordentlichen Black Friday-Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn es um Drohnen geht, möchten die meisten von uns nicht tausend oder mehr dafür ausgeben, ob es uns Spaß macht, sie zu steuern und Filmmaterial aufzunehmen - das ist ein großer Aufwand für etwas, wenn Sie kein Vollzeit-Schöpfer sind.

Das ist wahrscheinlich der Gedanke hinter der Mavic Mini-Reihe von DJI, die den Eintrittspreis massiv senkt und Drohnen anbietet, die ehrlich gesagt winzig sind, sodass sie sehr bequem aufbewahrt und mitgenommen werden können.

Der erste Mavic Mini hat für Black Friday bei Amazon UK einiges zu bieten . Er hat seinen Preis um 40 GBP gesenkt und ihn von 369,00 GBP auf nur 329,00 GBP gesenkt . Das ist eine Ersparnis von 11% bei einer Drohne, die nicht allzu oft Rabatte sieht.

Wir haben den Mavic Mini auch im Test geliebt und waren wirklich beeindruckt, wie er es schafft, großartige Funktionen mit einer kleineren Größe und einem reduzierten Preis zu verbinden. Es nimmt wunderschöne Standbilder und 2K-Videos auf, die beeindruckend stabilisiert sind und ohne Verarbeitung großartig aussehen.

Die App von DJI ist auch eine der besten auf dem Markt, wenn es um die Steuerung Ihrer Drohne geht. Dies ist absolut wichtig, um sicherzustellen, dass das Erlebnis eher angenehm als stressig ist.

Zwar gibt es jetzt ein neueres Modell, aber dies ist immer noch eine wirklich solide Investition, und der Rabatt macht dies umso sinnvoller. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob Sie atemberaubende Dinge vom Himmel schießen möchten, ist jetzt Ihre Chance.

Schreiben von Max Freeman-Mills.