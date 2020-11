Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI ist derzeit der klare, unbestrittene König des Drohnenmarktes - seine Drohnen werden von unzähligen Entwicklern verwendet, um die unmöglichen Aufnahmen zu machen, für die sie bekannt sind und die kleiner und besser sind als die meisten Wettbewerber.

Obwohl sie in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben, um die Preise zu senken, handelt es sich immer noch um Premium-Optionen, die mit einem hohen Preis verbunden sind. Wenn Sie also Angebote für DJI-Drohnen sehen, wissen Sie, dass diese nicht allzu lange halten werden.

Diesmal ist Amazon UK die Quelle, die den Preis des DJI Mavic 2 Pro um einiges senkt.

Dies ist wohl der Headliner in DJIs Lineup, mit all den Schnickschnack, die Sie erwarten würden. Sie können es für £ 1.111,49 von £ 1.349,00 erhalten , was einer enormen Ersparnis von 18 Prozent entspricht.

Es verfügt über beeindruckende 8K-Videofunktionen, eine Flugzeit von mehr als einer halben Stunde und produziert zuverlässig einige der flüssigsten und stabilsten Videos, die Sie jemals aufnehmen können. Tatsächlich ist es der Rolls-Royce der Drohnen. Es verfügt über eine enorme Reichweite von 5 km und eine Hinderniserkennung, die sich immer wieder als eine der besten in der Branche erwiesen hat.

Wir glauben nicht, dass dieser Preis sehr lange anhalten wird, also springen Sie darauf, wenn er noch live ist, wenn Sie dies lesen!

