DJI Mini 2 Unboxing enthüllt die Spezifikationen der nächsten FlyCam vollständig

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DJI steht kurz vor dem Start einer Fortsetzung seiner beliebten, winzigen Drohne: der Mavic Mini. Nachdem die Fortsetzung scheinbar früh in einem Best Buy-Geschäft in den USA zum Verkauf angeboten wurde, wurde die Fortsetzung entpackt und alle wichtigen Spezifikationen enthüllt, bevor das Unternehmen wollte, dass wir davon erfahren.

Ähnlich wie bei den Handkameras und Kardanrahmen, bei denen das Osmo- Logo nicht mehr verwendet wurde, lässt die nächste winzige Drohne (oder FlyCam, wie DJI es nennt) den Moniker "Mavic" fallen und wird stattdessen einfach als DJI Mini 2 bezeichnet .

Wie sein Vorgänger behält der Mini 2 das Gewicht von unter 250 Gramm bei, um sicherzustellen, dass es nicht durch Vorschriften eingeschränkt ist und von jedem gekauft und geflogen werden kann, ohne dass Sitztests und die Registrierung als Pilot erforderlich sind.

Sie können das Unboxing unten überprüfen:

Entscheidend ist jedoch, dass es sich in einigen Bereichen gegenüber der ersten Generation verbessern wird. Das heißt, es kann 4K-Videos aufnehmen und es wird mit dem neuen Controller geliefert, der Anfang des Jahres mit dem Mavic Air 2 ausgeliefert wurde .

Dies bedeutet wiederum, dass es die Unterstützung von OcuSync 2.0 sowie eine bessere Reichweite und Kommunikation zwischen dem Controller und der Drohne ermöglicht. Es wird eine Kommunikationsreichweite von 10 km haben, die viel weiter ist als die der ersten Generation.

Als Bonus wurde auch die Akkulaufzeit auf 31 Minuten erhöht. Es wird auch vorgeschlagen, die Motoren so zu verbessern, dass sie dem Wind besser standhalten und die Höchstgeschwindigkeit der Drohne erhöhen.

Es wurde noch kein offizielles Startdatum bekannt gegeben, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es bald sein wird, möglicherweise Anfang November.

Schreiben von Cam Bunton.