Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Mini-Drohne von DJI, die Mavic Mini, ist für den Prime Day 2020 erhältlich. Amazon US hat auch die Preise für die Osmo-Reihe von DJI gesenkt.

Das DJI Mavic Mini Combo-Bundle ist regelmäßig bei Amazon für 500 US-Dollar erhältlich. Es enthält drei zusätzliche Intelligent Flight-Akkus, einen Zwei-Wege-Ladeknoten, ein 18-W-USB-Ladegerät und eine Tragetasche. Darüber hinaus enthält das Paket zusätzliche Teile wie Propeller, die im Laufe der Zeit möglicherweise ausgetauscht werden müssen. Als Teil des Prime Day können Prime-Mitglieder die Combo für 400 US-Dollar erhalten, 20 Prozent des üblichen Preises.

In unserem Test für den Mavic Mini waren wir von der Einstiegsdrohne begeistert. Die Fähigkeit, beim Manövrieren durch die Luft flüssige Videos aufzunehmen, bietet Erstfliegern die Erfahrung, die sie möglicherweise süchtig macht. Was den Mavic Mini so beeindruckend macht, ist die Kombination großartiger Pro-Level-Drohnenfunktionen in einem Paket, das klein genug ist, um für die meisten Menschen erschwinglich zu sein.

Wie bei den anderen DJI-Angeboten erhalten Sie die Osmo Action 4K-Kamera , normalerweise 245 US-Dollar, für 200 US-Dollar. Und die Osmo Pocket, ein tragbarer dreiachsiger kardanischer Stabilisator mit integriertem 12-Megapixel-4K-Videosensor, ist zusammen mit einem Ladekoffer für 299 US-Dollar erhältlich (gegenüber 498 US-Dollar)

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Maggie Tillman.