DJI Mavic Mini 2 bald unterwegs? FCC-Listings enthüllen neue Drohnen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine neue DJI-Drohne ist erschienen. Zumindest wurde eine Registrierung für eine neue DJI-Drohne bei der FCC eingereicht, bei der es sich wahrscheinlich um den Mavic Mini 2 handelt.

Der Twitter-Tippgeber @OsitaLV hat ursprünglich Bilder getwittert, die das Etikett und die Position der Drohne zeigen, und wenn man sich die Modellnummer (MT2PD) ansieht, scheint es ziemlich klar zu sein, dass dies der nächste Mavic Mini ist . Die Modellnummer der ersten Generation begann mit MT1.

Das ist also Mavic Mini 2, sie haben das gleiche Design.

Oh, es hat Bluetooth, 2.4 / 5.8G WiFi und 2.4 / 5.8G ohne das WiFi-Zeichen.

PS Der Modellname des originalen Mavic mini lautet MT1SS5 und MT1SD25 (Vertrieb in Europa und Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyL