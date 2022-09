22 verblüffende Bilder von den Drone Photo Awards 2022

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In diesem Jahr haben über 2 000 Menschen aus 116 Ländern der Welt Bilder für die Drone Photo Awards 2022 eingereicht. Dieser Wettbewerb ist Teil des internationalen Festivals der visuellen Künste "Siena Awards" und umfasst einige großartige Bilder aus dem Luftraum.

Jetzt wurden neun Gewinner in Kategorien wie Stadt, Menschen, Natur, Tierwelt, Sport und mehr bekannt gegeben. Wir haben einige dieser Bilder für Sie zusammengestellt, aber schauen Sie sich unbedingt die gesamte Galerie der Awards an, um mehr zu sehen.

Dieses Bild ist der Gewinner des ersten Platzes in der Kategorie "Urban" bei den Drone Awards. Es zeigt die wunderbar bunten Dächer des Kartoffelraekkerne-Viertels in Oesterbro, Kopenhagen.

Dieses Viertel stammt aus den 1800er Jahren und wurde für Arbeiterfamilien gebaut. Jetzt bietet es einen wunderbaren Blick aus der Luft.

Das Siegerbild in der Kategorie Menschen zeigt eine Person, die sich in einem belebten Flusshafen in Dhaka, Bangladesch, auf ihrem Boot ausruht.

Ein alltäglicher Anblick in dieser Gegend, aber ein wunderbar faszinierender, wenn man ihn aus der Luft aufnimmt.

Der Wildlife-Gewinner bietet uns einen großartigen Blick auf Flamingos, die eng aneinander gedrängt schlafen, um sich in Sicherheit zu wiegen.

Wir lieben diese Ansichten von wilden Tieren, die man vom Boden aus wahrscheinlich nicht sehen würde.

Dieser Gewinner aus der Kategorie Sport zeigt eine seltsame und wunderbare Perspektive auf eine Gruppe von Skifahrern in Aktion.

Aus diesem Blickwinkel sieht es so aus, als würden sie eine senkrechte Felswand hinunterstürzen.

Aus der Kategorie Natur kommt dieser Preisträger, der einen wunderbaren Blick auf die Sanddünen der Namib

Wüste zeigt, die auf das Wasser des Südatlantiks treffen.

Einfach und doch brillant.

Dieser Preisträger sieht eine abstrakte Ansicht von oben. Aufgenommen über den Salzpfannen in Habra, Indien.

Hier wird das Salz so aufgeschichtet, damit es in der heißen Sonne langsam verdunstet, bevor es gesammelt werden kann.

Sie suchen nach Inspiration für Hochzeitsfotos? Dann sollten Sie sich die Hochzeitskategorie der Drone Awards ansehen.

Dort gibt es einige sehr ungewöhnliche Hochzeitsfotos, die mit Drohnen aufgenommen wurden. Dieses Foto zeigt einen umgestürzten Baum, der scheinbar perfekt ins Wasser gefallen ist, während die Braut darunter posiert.

Dies ist ein Vorgeschmack auf eine Serie von Fotos, die während eines Besuchs in Tschukotka und auf der Wrangelinsel aufgenommen wurden. Die Sammlung von Dmitry Kokh gewann den Preis in der Kategorie Serien und zeigt einige brillante Ansichten von Eisbären in einer verlassenen Wetterstation.

Hier sehen Sie eine wunderschöne Landschaftsansicht einer berühmten Parklandschaft mit dem Bild einer berühmten Prinzessin, das liebevoll aus verschiedenen farbenfrohen Pflanzen zusammengesetzt wurde.

Diese unglaubliche Ansicht zeigt ein Hotel, wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Und eines, das man ohne ein Luftbild wie dieses wahrscheinlich nicht richtig einschätzen kann.

Eines der ausgezeichneten Fotos in der Kategorie Wildtiere zeigt einen brillanten Moment des perfekten Timings, als die Schwanzflosse eines Wals das Meer in leuchtenden Schaum verwandelt.

Hier ist eine brillant komponierte Aufnahme eines Basketballspiels unter der Drohne von Kateryna Polishchuk. Wir lieben die Art und Weise, wie sich der blaue Ball von den anderen Farben des Spielfelds abhebt.

Hier ist eine brillante Luftaufnahme eines leeren Hotels, aufgenommen während der Pandemie, als alles ruhig war.

Der Bildausschnitt und der Winkel der verschiedenen Treppen und Wände lassen es wie ein brillantes abstraktes Kunstwerk aussehen.

Wir haben bereits eine großartige Aufnahme von Arbeitern gesehen, die Salz verarbeiten, jetzt bekommen wir auch eine brillante Luftaufnahme von Reis zu sehen, der in der Sonne getrocknet wird.

Eine wunderbar farbenfrohe Ansicht mit faszinierenden Linien und viel Anziehungskraft.

Dies ist eine brillante Aufnahme, die fast so aussieht, als sei sie mit Photoshop bearbeitet worden. Leider erzählt es tatsächlich eine Geschichte von Katastrophen und Verlusten.

Es ist ein Luftbild der Folgen des massiven Ausbruchs des Vulkans Cumbre Vieja, der 3.000 Gebäude und einen Großteil der Landschaft zerstört hat. Darunter auch über 55 Meilen an Straßen wie diese.

Ein weiteres der ausgezeichneten Fotos aus der Kategorie Natur zeigt brillante Klippen mit fantastischen Formen.

Es handelt sich um die Weißen Klippen der Insel Iturup, ein berühmtes Wahrzeichen der Insel, die sich über die Küstenlinie des Ochotskischen Meeres erstreckt.

Aus Westaustralien kommt dieses brillante Bild, das aussieht, als würden sich die Wurzeln eines Baumes in der Landschaft ausbreiten, aber in Wirklichkeit ist es Wasser, das sich seinen Weg durch das trockene Land bahnt.

Der Tyrrell-See im australischen Bundesstaat Victoria ist ein rosafarbener Salzsee, der von oben betrachtet wie ein Tigerauge aussieht.

Es sind diese Art von Luftaufnahmen, die eine neue Perspektive eröffnen und den Blick auf einen Ort wirklich verändern können.

Dies ist eine Luftaufnahme der beeindruckenden, von Menschenhand geschaffenen Sehenswürdigkeiten von Unicorn Island, Chengdu, Sichuan, China.

Die brillante Architektur hat einige faszinierende geometrische Formen, die das Auge wirklich anziehen.

Dieses Bild aus dem isländischen Hochland zeigt einen fantastisch leuchtend blauen Pool, der in einer geothermischen Kruste eingebettet ist. Die kontrastreichen Farben machen dieses Bild zu etwas ganz Besonderem.

Die Natur bietet unglaubliche Anblicke, wenn man sich die Zeit nimmt, sie zu betrachten. Hier sehen wir eine Luftaufnahme eines Flusses, der sich aufgrund von oxidiertem Eisen in der Gegend rot verfärbt hat.

Dieses Foto wurde in der Kategorie "Abstrakt" eingereicht und als empfehlenswertes Bild vorgestellt.

Wir finden diese mit Drohnen aufgenommenen Hochzeitsfotos besonders interessant. Sicherlich keine durchschnittliche Aufnahme.

Auf diesem Bild ist ein riesiges Gesicht zu sehen, das dank eines Musikfestivals in der Nähe zufällig in der Nähe war.

