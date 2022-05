Walmart erweitert Drohnen-Lieferservice auf sechs Staaten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Walmart - die große Supermarktkette - hat angekündigt, seinen Drohnen-Lieferservice bis Ende des Jahres in sechs Bundesstaaten einzuführen, so dass die Verbraucher ihre Einkäufe in einigen Fällen innerhalb von 30 Minuten erhalten können.

Das Unternehmen wird auf seiner Partnerschaft mit DroneUp aufbauen, um sein Liefernetzwerk zu erweitern und es bis Ende 2022 von 34 Walmart-Standorten aus verfügbar zu machen, wodurch der Service bis zu 4 Millionen Haushalte in Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah und Virginia erreichen kann.

In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass dadurch mehr als eine Million Pakete pro Jahr zugestellt werden können.

Die Kunden können täglich zwischen 8 und 20 Uhr eine Bestellung für die DroneUp-Lieferung aufgeben und sich ihre Waren per Drohne direkt nach Hause liefern lassen, wobei Zehntausende von in Frage kommenden Artikeln" für diese Liefermethode zur Verfügung stehen.

Natürlich gibt es eine Gewichtsbeschränkung, aber solange das Gesamtgewicht Ihrer Artikel unter 10 Pfund liegt, können Sie die Gebühr von 3,99 $ für die Lieferung per Drohne bezahlen und erhalten die Ware per unbemannten Quadcopter.

Natürlich ist Walmart nicht das erste Unternehmen, das mit Drohnenlieferdiensten experimentiert. Amazons Prime Air-Lieferservice war einer der ersten, der dies angeboten hat, während sogar Domino's Pizza in Neuseeland und 7-Eleven Slurpees per Drohne geliefert wurden.

Walmart hat noch nicht genau gesagt, welche Standorte Teil der erweiterten Bemühungen sein werden, aber wir vermuten, dass Sie, wenn Sie in der Nähe eines Standortes wohnen, wissen werden, wann der Service in Betrieb geht.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 25 Kann 2022

Schreiben von Cam Bunton.