Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie eine Drohne für den Freizeitgebrauch kaufen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst alle Regeln und Vorschriften kennen.

Stellen Sie sich vor, Sie geben all das Geld aus, das Sie für diese eine super sexy Drohne gespart haben , die Sie schon seit einiger Zeit im Auge haben, nur um herauszufinden, dass Sie sie nicht in der Nähe Ihres Hauses bedienen können und dass Ihre Chancen, sie herumzufliegen, sehr hoch sind begrenzt.

Das wäre natürlich ein großer Mist. Aber wie groß ist die Chance, dass das passiert? Was sind die Regeln und Vorschriften? Wissen Sie überhaupt, ob Sie sich registrieren oder eine Genehmigung erhalten müssen?

Das sind alles gute Fragen. Und Sie sind an der richtigen Stelle, um Antworten zu erhalten. In diesem Handbuch erklären wir Ihnen alles, was Sie über Drohnen wissen müssen, einschließlich dessen, was sie sind und was Sie legal mit ihnen in Ihrer Region tun können - ob Sie in Großbritannien oder den USA leben.

Drohnen werden auch UAS oder Quadcopter genannt

Freizeitdrohnen sind zum Spaß, nicht zur Arbeit

Freizeitdrohnen können eingebaute Kameras haben

Drohnen, auch als unbemannte Flugzeugsysteme (UAS) oder Quadcopter bezeichnet, sind Flugzeugtypen ohne menschlichen Piloten an Bord. Sie werden von einem Bediener am Boden gesteuert. Drohnen erfreuen sich in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit und werden heute für militärische Operationen, Luftinspektionen, Lieferung und Versand, Fotografie und mehr verwendet. In diesem Handbuch konzentrieren wir uns auf Freizeitdrohnen.

Es gibt viele Freizeitdrohnen, die Sie zum Spaß verwenden können - viele mit eingebauten Kameras. Dies sind kleinere Drohnen für den persönlichen Gebrauch. Sie verwenden sie nicht für die Arbeit oder werden dafür bezahlt, sie zu fliegen. Weitere Informationen darüber, welche Arten von Freizeitdrohnen für den Durchschnittsverbraucher verfügbar sind, einschließlich der am besten bewerteten, finden Sie in der nachstehenden Anleitung von Pocket-lint.

Britische Flyer müssen einen kostenlosen Theorie-Test ablegen

Britische Eigentümer müssen sich als Betreiber registrieren und eine jährliche Gebühr von 9 GBP zahlen

UK-Drohnen mit Kameras und Drohnen über 250 g müssen die Bediener-ID anzeigen

Sie können keine Drohnen in der Nähe von Flughäfen in den USA und Großbritannien fliegen

Drohnen sollten in den USA und in Großbritannien nicht höher als 400 Fuß fliegen

Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Drohne sicher zu fliegen

Die Civil Aviation Authority (CAA) ist eine Regulierungsbehörde in Großbritannien, die die Regeln und Vorschriften für Freizeitdrohnen festlegt. Ab dem 5. November 2019 hat die CAA eine neue Gesetzgebung eingeführt, nach der sich jeder mit einer Drohne mit einem Gewicht zwischen 250 g und 20 kg als Drohnenbesitzer registrieren und einen Online-Theorie-Test ablegen muss, um eine zu fliegen. Ab 2020 gelten einige dieser Regeln auch für Drohnen unter 250 g, die vernünftigerweise nicht als „Spielzeug“ bezeichnet werden können.

Um eine Drohne zu besitzen oder dafür verantwortlich zu sein, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und eine jährliche Gebühr von 9 GBP zahlen, um sich als Drohnenbesitzer zu registrieren. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie eine Bediener-ID, die auf Ihrer Drohne angezeigt wird. Dies gilt jedoch nicht für absolut jede Drohne.

Ab Dezember 2020 hat die CAA ihre Richtlinien mit denen aus EU-Mitgliedstaaten in Einklang gebracht, sodass diejenigen, die mit ihren Drohnen außerhalb Großbritanniens reisen, sicher sein können, dass sie keine Regeln brechen.

Drohnen und Modellflugzeuge sind in fünf Klassen von C0 bis C4 unterteilt, wobei für C1, C2, C3 und C4 sowohl eine Flyer-ID als auch eine Operator-ID erforderlich sind. Das bedeutet, dass Sie Ihre ID auf diesen Drohnen anzeigen müssen und den theoretischen Test ablegen müssen, um eine zu fliegen.

C0 ist in drei Optionen unterteilt, um Platz für Sub-250g zu schaffen, die kein Spielzeug sind, da es alles kann, was die größeren Drohnen können (wir sehen uns DJI Mini 2 an).

Wenn Sie eine Drohne haben, unabhängig vom Gewicht, die kein Spielzeug ist und über eine Kamera verfügt, müssen Sie eine Bediener-ID anzeigen.

Wenn Sie unabhängig von Ihrem Alter eine Drohne fliegen möchten, die jemand anderem gehört, müssen Sie einen kostenlosen Online- (oder Offline-) Theorie-Test bestehen. Sie können diesen Test so oft machen, wie Sie möchten, und es gibt kein Mindestalter, obwohl Personen unter 12 Jahren die Aufsicht eines Erwachsenen benötigen.

Um den Test abzulegen, sich zu registrieren oder sich über die neuesten Anforderungen zu informieren, besuchen Sie die entsprechende Seite der CAA .

Auf der CAA-Website wurden zunächst alle Drohnen als "kleine unbemannte Luftfahrzeuge" aufgeführt, und es war schwierig zu bestimmen, welche Regeln für Ihre Drohne gelten, insbesondere wenn Sie einen modernen Quadcopter auf professionellem Niveau besitzen. Jetzt gibt es jedoch eine neue Website nur für Drohnen .

Auf der Drone-Codepage der CAA sind die Grundregeln aufgeführt:

D ont in der Nähe von Flughäfen oder Flugplätzen fliegen R emember unter 400 Fuß (120 Meter) zu bleiben , O bserve Ihre Drohne zu allen Zeiten - Aufenthalt 150 Fuß (50 Meter) von Personen und Eigentum N fliegen immer in der Nähe von Flugzeugen E njoy verantwortungs

Natürlich fliegen viele Quadcopter viel höher als die 400-Fuß-Grenze der CAA, und natürlich ist es schwer zu sagen, ob eine Drohne 500 Meter horizontal von Ihnen geflogen ist. Trotzdem gibt es dieses praktische PDF, das Sie herunterladen können , um sich an die Regeln zu erinnern. Und trotzdem werden die Regeln detaillierter, wenn Sie die CAA-Literatur lesen:

Halten Sie Ihre Drohne immer in Sichtweite und in einer maximalen Höhe von 120 Metern. Stellen Sie immer sicher, dass sich Ihre Drohne horizontal innerhalb von 500 Metern von Ihnen befindet. Fliegen Sie Ihre Drohne immer von Flugzeugen, Hubschraubern, Flughäfen und Flugplätzen weg. Neue Gesetze, die im Oktober 2019 eingeführt wurden, verhindern, dass alle Drohnen über 400 Fuß und innerhalb von 5 km von Flughafengrenzen fliegen. Kameradrohnen müssen mindestens 50 Meter von einer Person, einem Fahrzeug, einem Gebäude oder einer Struktur entfernt geflogen werden, die nicht dem Piloten gehört oder von ihm kontrolliert wird, es sei denn, sie sind unter 250 g. Kameradrohnen können nicht in einem Umkreis von 150 Metern um ein überlastetes Gebiet oder eine große Gruppe von Menschen fliegen, wie z. B. ein Sportereignis oder ein Konzert.

Die „5-km-Flughafenregel“ wurde eingeführt, nachdem im Dezember 2018 eine Drohne in der Nähe des Flughafens Gatwick illegal eingesetzt wurde.

Aber das ist nicht alles. Auf der CAA-Website sind einige zusätzliche Begriffe aufgeführt, die Sie einhalten müssen:

Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Drohne sicher zu fliegen. Sie dürfen niemanden oder irgendetwas mit Ihrer Drohne gefährden, einschließlich der Artikel, die Sie von ihr fallen lassen.

Wie immer benötigen diejenigen, die viel größere Drohnen für den professionellen Einsatz (dh Drohnen über 20 kg) oder Drohnen für bestimmte Verwendungszwecke haben, eine Genehmigung für den Einsatz und müssen einer Risikobewertung unterzogen werden. Für die meisten Menschen als gelegentliche Drohnenbenutzer gilt dies nicht.

Wenn Sie eine Drohne für den Freizeitgebrauch fliegen, gibt es gute Nachrichten: Die Federal Aviation Administration (FAA) hat nur wenige Regeln für kleine, nicht kommerzielle Drohnen mit einem Gewicht von weniger als 25 kg. Diese werden auch als Modellflugzeuge bezeichnet. Auf der FAA-Website finden Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien für diese Drohnen, die vom Kongress festgelegt wurden:

Fliegen Sie mit oder unter 400 Fuß Beachten Sie die Anforderungen und Einschränkungen des Luftraums Halten Sie sich von umliegenden Hindernissen fern Halten Sie Ihre Drohne in Sichtweite Fliegen Sie niemals in der Nähe anderer Flugzeuge, insbesondere nicht in der Nähe von Flughäfen Fliegen Sie niemals über Gruppen von Menschen Fliegen Sie niemals über Stadien oder Sportveranstaltungen Fliegen Sie niemals in der Nähe von Notfallmaßnahmen wie Bränden Fliegen Sie niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol

Wenn Sie jedoch die Drohnenliteratur der FAA durchkämmen, finden Sie zusätzliche Sicherheitsrichtlinien:

Halten Sie Ihre Drohne im Auge und helfen Sie bei Bedarf mit einem Beobachter. Bleiben Sie mindestens 25 Fuß von Personen und gefährdeten Gegenständen entfernt. Fliegen Sie nicht bei widrigen Wetterbedingungen (starker Wind, eingeschränkte Sicht usw.). Fliegen Sie nicht in der Nähe oder über empfindliche Infrastrukturen oder Grundstücke (Kraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen, Justizvollzugsanstalten, stark) befahrene Straßen, staatliche Einrichtungen usw.). Führen Sie keine Überwachung durch oder fotografieren Sie keine Personen in Bereichen, in denen Privatsphäre ohne die Erlaubnis der Person erwartet wird.

Sowohl der US-amerikanische als auch der britische Nationalpark erlauben keine Drohnen

Viele Teile Londons und Ballungsräume verbieten Drohnen

Ich kann keine Drohnen in der Nähe des Weißen Hauses oder von Militärbasen fliegen

Dies ist schwierig, da Sie alle oben aufgeführten Regeln befolgen müssen. Dennoch gibt es einige Orte, an denen Drohnen überhaupt nicht fliegen dürfen und die als Flugverbotszonen gekennzeichnet sind, möglicherweise sogar in Ihrem örtlichen Park. Überprüfen Sie immer, bevor Sie fliegen. Viele Parks haben sichtbare Beschilderungen, die anzeigen, was erlaubt ist oder nicht. Achten Sie einfach auf das Schild "Kein Modellflugzeug ", um festzustellen, ob Sie Ihre Drohne fliegen können.

Jetzt haben wir etwas gegraben, um Ihnen dies ein wenig zu erleichtern. Wir haben festgestellt, dass alle acht Londoner Royal Parks Flugverbotszonen sind. Viele Commons erlauben auch keine Drohnen (oder sogar Drachen!), Wie Wimbledon Common, Putney Common und Clapham Common. Aber Sie können auf einigen Heiden fliegen, wie Hampstead Heath und Blackheath. Und Sie können in Parks in Ealing sowie in der Umgebung von Barnet und Camden fliegen.

Islington und Sutton erlauben auch Drohnen. In anderen Gebieten, einschließlich einiger Bezirke, dürfen Sie eine Drohne fliegen - allerdings nur, wenn Sie zuerst eine Lizenz haben. Im Stadtteil Lambeth benötigen Sie beispielsweise eine kommerzielle Lizenz, auch wenn Sie ein Amateur-Drohnenbetreiber sind. Auch in Hackney müssen Sie einen Antrag ausfüllen, den Sie hier finden .

In anderen völlig eingeschränkten Gebieten können Sie nicht in Chelsea, Lewisham, Dagenham, Barking und Redbridge fliegen. Bexley und Derby verbieten auch Drohnen aus allen Parks und Freiflächen.

Auf der Website des Peak District National Park heißt es, dass Sie nicht im Park fliegen können und die Erlaubnis eines Landes einholen müssen, das nicht Teil des Nationalparks ist, wie das Land des National Trust. Im New Forest kann man auch keine Drohne fliegen.

Denken Sie auch daran, dass es bei der Ausstattung Ihrer Drohne mit einer Kamera häufig zusätzliche Einschränkungen gibt, wo Sie sie fliegen können und wie nahe Sie sie an anderen unbeteiligten Personen oder Objekten fliegen können. Um in diesen Sperrgebieten in ganz Großbritannien fliegen zu können, müssen Sie zuvor die Erlaubnis der CAA einholen . Weitere Informationen zu diesen Bereichen und Regeln finden Sie hier .

Wie bereits erwähnt, können Sie natürlich niemals in der Nähe von Flughäfen, Kraftwerken und Militärbasen fliegen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie irgendwohin fliegen können, wenden Sie sich einfach an die örtliche Behörde oder verwenden Sie die NATS Drone Assist-App, die für Android und iOS verfügbar ist, um alle Flugverbotszonen in Großbritannien anzuzeigen. Es zeigt auch Bodengefahren wie Eisenbahnlinien, Schulen, Tankstellen und andere Bereiche an, in denen Sie vorsichtig sein sollten.

Und schließlich benötigen Sie die Erlaubnis der Landbesitzer, bevor Sie auf ihrem Privateigentum starten oder landen können. Fragen Sie Ihren Nachbarn, bevor Sie Ihren Quadcopter in dessen Garten landen. Sie können im Luftraum über ihr Land fliegen, wenn Sie keine Störung verursachen oder ihre Privatsphäre verletzen. Wenn Sie einen Nachbarn verärgern und vor Gericht gestellt werden, entscheidet ein Richter, ob Sie dessen Rechte verletzt haben.

Laut FAA haben die USA den komplexesten Luftraum der Welt. Also, ja, ertrage es mit uns ...

Der größte Ort, an dem Sie in den USA keine Drohne fliegen können, ist ein Flughafen. Sie müssen mindestens acht Kilometer entfernt sein, um arbeiten zu können, ohne den Kontrollturm über Ihre Aktivitäten zu informieren. Wenn Sie näher fliegen möchten, müssen Sie dies dem Flughafenbetreiber oder dem Flugsicherungsturm mitteilen. Wenn Sie sich Sorgen machen, ob Sie zu nahe an einem Flughafen sind, um zu fliegen, verwenden Sie eine App wie AirMap, um zu sehen, wo Sie fliegen dürfen.

Das Starten, Landen oder Betreiben von Drohnen ist auf vom National Park Service verwalteten Gebieten und Gewässern verboten. Weitere Informationen zum Drohnenverbot des National Park Service finden Sie auf der Website, einschließlich Informationen zu den Parks und ihren Flugverbotszonen. Andere verbotene Gebiete sind das Weiße Haus, Camp David sowie die meisten militärischen Einrichtungen. Bevor Sie in Washington DC oder anderen Hochsicherheitsgebieten fliegen, sollten Sie sich zuerst beim Geheimdienst und / oder einer Kontrollbehörde erkundigen. Aber öfter wird es dir nicht erlaubt sein. Ich warne dich nur. Die National Oceanic and Atmospheric Administration verbietet auch Drohnen in Meeresschutzgebieten . Es ist sogar illegal, Ihre Drohne in oder um eine verheerende Feuerlöschoperation zu fliegen. Schließlich ist das Fliegen von Drohnen in einem Umkreis von fünf Kilometern um ein Stadion oder einen Veranstaltungsort verboten, jedoch erst eine Stunde vor und eine Stunde nach dem geplanten Zeitpunkt der folgenden Ereignisse: MLB, NFL, NCAA Division One Football, NASCAR Sprint Cup, Indy Car und Champ Series.

In den USA gibt es eine Sache namens Temporary Flight Restrictions (TFRs). Die FAA nutzt dies, um Flüge in bestimmten Gebieten vorübergehend einzuschränken. Einige TFRs sind dauerhafter geworden, wie die in Disneyland und Disneyworld. In anderen Fällen sind sie ereignisbasiert, beispielsweise wenn der Präsident in eine Stadt reist. Die FAA veröffentlicht aktive TFRs , ebenso wie einige Apps. Überprüfen Sie daher immer vor dem Flug.

Auf der Website Know Before You Fly finden Sie eine praktische US-Luftraumkarte , auf der genau angegeben ist, wo Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt fliegen können oder nicht. Darüber hinaus können Sie die B4UFLY-App der FAA verwenden, die im App Store und im Google Play Store erhältlich ist , um festzustellen, ob es Einschränkungen oder Anforderungen gibt, wo Sie fliegen möchten. Die FAA hat auch diese Karte mit eingeschränkten Standorten .

Sie müssen Freizeitdrohnen in Großbritannien registrieren

Sie müssen Freizeitdrohnen in den USA registrieren

Möglicherweise benötigen Sie eine Erlaubnis, um in einigen Gebieten in den USA und in Großbritannien fliegen zu können

In einigen Gebieten benötigen britische Amateurpiloten möglicherweise sogar eine kommerzielle Lizenz

Die Änderung der Flugsicherungsverordnung sieht vor, dass sich Besitzer von Drohnen mit einem Gewicht von 250 Gramm oder mehr bei der Civil Aviation Authority (CAA) registrieren müssen und dass Drohnenpiloten einen Online-Sicherheitstest durchführen müssen, um sicherzustellen, dass der Himmel Großbritanniens vor verantwortungslosen Flugblättern geschützt ist.

Diese Anforderungen treten am 30. November 2019 in Kraft, es ist also noch eine Weile her. Sie können die Registrierung und den Kurs online abschließen. In jüngerer Zeit schlug die CAA auch eine jährliche Lizenzgebühr vor, die Drohnenbesitzer zahlen müssen, um sich registrieren zu können.

"Die Aktualisierungen des Verkehrsministeriums ... stellen ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und der Nutzung der Vorteile der Drohnen-Technologie für britische Unternehmen und die breite Öffentlichkeit her", sagte Christian Struwe, Leiter Public Policy Europe beim Drohnenhersteller DJI im Mai 2018 .

"Die überwiegende Mehrheit der Drohnenpiloten fliegt sicher und verantwortungsbewusst, und Regierungen, Luftfahrtbehörden und Drohnenhersteller sind sich einig, dass wir zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass alle Drohnenpiloten die grundlegenden Sicherheitsregeln kennen.

"Wir freuen uns daher besonders über das Engagement des Verkehrsministeriums für barrierefreie Online-Tests, um Drohnenbenutzern bei der Einhaltung der Gesetze zu helfen."

Benutzer, die sich nicht registrieren oder die Kompetenztests nicht bestehen, können mit Geldstrafen von bis zu 1.000 GBP rechnen.

Wenn Sie Ihre Drohne für bezahlte Arbeit verwenden, benötigen Sie " Erlaubnis für Luftarbeiten ". Diese Art von Erlaubnis muss jährlich erneuert werden.

Zu den neuen Bestimmungen gehört auch das Geo-Fencing, bei dem Flugverbotszonen in Freizeitdrohnen programmiert werden. Weitere Informationen zu all diesen neuen Regeln und Vorschriften finden Sie auf der Website der britischen Regierung .

Es ist auch erwähnenswert, dass die Polizei in naher Zukunft die Befugnis haben wird, Drohnen zu beschlagnahmen, Räumlichkeiten zu durchsuchen und sogar feste Strafanzeigen zu erlassen, wenn sie den begründeten Verdacht haben, dass eine Drohnenstraftat begangen wurde.

Bußgelder von bis zu 100 GBP können auch für geringfügige Verstöße verhängt werden, und die Polizei kann auch "... Drohnen einschließlich elektronischer Daten beschlagnahmen, die im Gerät gespeichert sind - wenn eine schwere Straftat begangen wurde und ein Haftbefehl vorliegt".

Sie benötigen nur die Erlaubnis, eine Freizeitdrohne in den USA zu fliegen, wenn Sie sie in einem eingeschränkten Luftraum einsetzen möchten . Und die FAA empfiehlt, dass Sie alle örtlichen Gesetze und Verordnungen überprüfen und befolgen, bevor Sie über Privateigentum fliegen.

Darüber hinaus wurde am 13. Dezember 2017 ein Gesetzentwurf des Präsidenten unterzeichnet, wonach Freizeitdrohnenpiloten in den USA ihre UAS hier bei der FAA registrieren müssen, wenn sie zwischen 0,55 und 55 Pfund wiegen. Früher hat ein Bundesberufungsgericht eine ähnliche Regel aufgehoben, aber sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, gelten die ursprünglichen Bestimmungen.

Kommerzielle Piloten müssen sich noch registrieren, bevor dieses Gesetz verabschiedet wird. Sie müssen außerdem eine andere Reihe von FAA-Bestimmungen befolgen, die 2016 in Kraft getreten sind. Wenn Sie vorhaben, mit Ihrer Drohne aufgenommene Medien zu verkaufen, oder wenn Sie für das Fliegen einer Drohne bezahlt werden, sind Sie ein kommerzieller Drohnenpilot.

