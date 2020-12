Beste Drohnenfotos aller Zeiten: Atemberaubende Bilder vom Himmel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Drohnenfotografie hat in den letzten Jahren stark zugenommen, und die Anzahl und Qualität der Drohnenfotos nimmt von Jahr zu Jahr zu. Tatsächlich gibt es so viele Fotos, dass die Drohnenfotografie sogar eigene offizielle Preisprogramme hat.

Jetzt, da die meisten neuen Drohnen mit hochwertigen Kameras ausgestattet sind, mit denen großartige Aufnahmen und Videos aufgenommen werden können, werden die Bilder immer besser. Wir sagen einfacher, aber das heißt nicht, dass es ein Spaziergang im Park ist.

Wir haben einige der besten Fotos zusammengestellt, die wir je gesehen haben, sowie viele weitere von Dronestagram und dem Skypixel-Fotowettbewerb, um zu zeigen, wie atemberaubend Drohnenfotos sein können. Machen Sie sich bereit, Ihren Kiefer vom Boden abzuheben.

Lotus Tempel

Dies ist sicherlich eine atemberaubende Ansicht eines bereits beeindruckenden Tempels der Anbetung. Der Lotus-Tempel befindet sich in Delhi, Indien und ist berühmt für seine blütenartige Form. Es ist auch ein Ort des Staunens, dank der Begrüßung aller - unabhängig von der religiösen Überzeugung.

Zwei Moo von Luke Bell

Luke Bell, ein in Kapstadt ansässiger Videograf und Fotograf, sagte, er habe dieses Foto an einem kalten, frühen Morgen in Südafrika auf einer Farm in der Nähe von Stellenbosch aufgenommen. "Zwei Kühe, die von einem nahe gelegenen Damm tranken, fielen mir auf, als ich ihre langen Schatten sah", erklärte er. "Ich habe meine Drohne gestartet, um die Szene auf eine Weise festzuhalten, die mit keinem anderen Kameratyp möglich ist."

Morgendmmerung am Quecksilberturm, Russland von Alexeygo

Alexey Goncharov, ein 36-jähriger Physiker, der an der Moskauer Staatsuniversität arbeitet, sagte, er mache manchmal Drohnenfotos, bevor er zur Arbeit gehe. Eines Morgens entdeckte er auf der Suche nach einem schönen Spiegelbild in den Spiegelfenstern des Mercury Tower industrielle Kletterer: „Mir hat gefallen, wie ihre Arbeit aus dieser Perspektive aussah. Sie schienen die Stadt selbst zu waschen, nicht nur die Fenster des Gebäudes. "

Der rote Zug

Dieses brillant kontrastierende Bild vom Himmel zeigt einen fantastischen roten Zug, der durch die schneebedeckten Berge der Schweiz fährt.

Konkreter Dschungel, Dubai, EAA von Bachirm

Bachir Moukarzel, ein 33-jähriger Libanese, der in Dubai lebt, ist ein Cluster-Finanzkontrolleur in Rotana Hotels. Dieses Bild wurde zur Sonnenuntergangszeit in Dubai um 18 Uhr aufgenommen, als versucht wurde, ein Gebiet einzufangen, das vor 10 Jahren eine Wüste war, jetzt aber "ein konkreter Dschungel mit den höchsten Gebäuden in Dubai" ist. Er sagte, jeder Flug sei ein neues Abenteuer, obwohl er schon seit Ewigkeiten fliege, da jeder Flug "seinen eigenen Geschmack habe".

Mont Saint Michel im Nebel

Diese atemberaubende Aufnahme zeigt das berühmte französische Kloster Mont Saint Michel, das in atemberaubenden Morgennebel getaucht ist. Dieses Bild wurde auch als Hauptgewinner des Skypixel-Wettbewerbs 2018 ausgewählt .

Ein verlassenes College

Dies ist eine schöne Aussicht auf die Landschaft der Republik Abchasien. Es zeigt eine erstaunliche Landschaft mit einer tragischen Geschichte, da dies Teil der Region ist, in der in den 1990er Jahren ethnische Säuberungen stattfanden. Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, brutal ermordet und verfolgt. Jetzt ist ein kaputtes, verlassenes College eine Hommage an diese tragische Zeit.

Sommerordnung, Frankreich von jcourtial

Jerome Courtial, ein 39-jähriger Franzose aus London, ging nach Valensole, um "ein Originalbild statt der klassischen Ansicht mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund" zu bekommen. Seine Freundin war bei ihm und in einem Interview, nachdem er als Nummer 1 der Dronestagram-Preise 2017 ausgewählt worden war, dankte er ihr für ihre Geduld, da sie „ziemlich lange darauf gewartet haben, den perfekten Platz zu finden“. Das Foto war sein Lieblingsfoto.

Elemente

Dieses erstaunlich schöne Bild der Landschaften Islands besteht aus 12 separaten Bildern, die zu einem zusammengefügt sind . Ein brillantes Panorama der Umgebung mit den wolkenbedeckten Berggipfeln und fließenden Flüssen, die durch die Landschaft schneiden.

Freilauf

Dieses Luftbild spielt dem Auge wirklich einen Streich und vermittelt den Eindruck eines Radfahrers, der an der Seite eines Wolkenkratzers montiert ist. Das Bild von Nigel Kwan wurde mit einem Mavic Pro gekonnt aufgenommen.

Badende Flusspferde

Dieses Bild von badenden Flusspferden gewann den ersten Preis bei den Drohnenfotografiepreisen 2018 von Dronestagram . Der Fotograf Martin Sanchez sagte:

"Dies war bei weitem der Höhepunkt meiner Reise nach Tansania. Ich hatte eine riesige Nilpferdparty, die super VIP war. Aber ich wusste genau, wie ich hineinkommen sollte. Etwas, dem sie nicht widerstehen konnten. Eine Partie hungriger hungriger Nilpferde!"

Retter auf dem vergossenen Blut

Dies ist eine großartige Ansicht einer Kirche in Sankt Petersburg, Russland. Es zeigt die Erlöserkirche auf vergossenem Blut. Dieses unglaubliche Gebäude begann ursprünglich 1893 mit dem Bau und repräsentiert einen romantischen Nationalismus-Architekturstil von Alfred Alexandrovich Parland und Archimandrite Ignaty.

Glckliche Boote

Ein durch und durch fröhlicher Blick von den Flüssen Singapurs zeigt Kanus von oben, die in einer Position posieren, die sie wie ein fröhliches Gesicht aussehen lässt. Natürlich könnte es ein Unfall sein, aber es ist ein glücklicher Unfall, wenn es so ist.

Sonnenaufgang in Bagan

Dieses brillante Drohnenfoto wurde in Bagan, Myanmar von Witold Ziomek aufgenommen. Er benutzte einen Mavic Pro, um dieses brillante Foto der alten Architektur aufzunehmen, das von Heißluftballons zurückgeworfen wurde.

Baby Hummer Zuchtfarm

Über den Gewässern Vietnams hat Trung Pham dieses Bild der Hummerfarmen der Provinz Phu Yen aufgenommen. Die auffälligen Farben und die Mischung aus künstlichen Materialien und Natur sorgen für ein unglaubliches Foto.

Frieden, Spanien von Luckydron

Luis Saguar Domingo, ein 24-jähriger, sagte, er habe seine Drohne zu Weihnachten geschenkt bekommen und sei in Madrid auf der Suche nach einem schönen Ort, um die neue Drohne zu fliegen. Er fühlt sich entspannt beim Fliegen, einfach wegen all der wunderschönen Landschaften, die er sehen kann, und als er dieses Bild machte, fand er es "wirklich cool und symmetrisch". Unter diesem Gesichtspunkt sagte Domingo, es sei wirklich "schwer, so ein Bild zu machen".

Hoppla

Ein unglücklicher Unfall sorgt für ein ziemlich beeindruckendes Luftbild. Ein Lastwagen ist umgekippt und hat seine Ladung am Straßenrand verschüttet. Ilya Martyanov bemerkte den Unfall und rannte schnell hinaus, um seine Drohne für einen Moment hochzuschicken. Das Ergebnis ist ein fantastisches Drohnenfoto der Fallstricke des modernen Lebens.

Wenn du in Rom bist

Das römische Kolosseum ist ein unglaublicher Anblick vom Boden und aus den meisten Winkeln. Es ist ein Wunder der Architektur und ein fantastischer Blick auf unsere Geschichte. Gerade als Sie dachten, es könnte nicht beeindruckender sein, kommt dieses Bild von Mauri Pagliai, das es in voller nächtlicher Pracht vom Himmel zeigt.

Dieses Bild wurde für einen der Peoples Choice-Preise im Sky Pixel-Wettbewerb ausgewählt .

Dnnes Eis

Ein seltsam schönes Schwarzweißfoto, das auf dem Eis unten ein venenartiges Muster zu zeigen scheint. Vielleicht die Überreste eines Baumes, der unter den eisigen Tiefen verschwunden ist?

Geometrie von flssigem Gold

Javier del Cerro hat dieses brillante Luftbild der erstaunlichen Symmetrie der Olivenbaumhaine von Castilla La Mancha, Spanien, eingefangen .

Next Level von Macareuxprod

Thibault Beguet, ein 34-jähriger Fotograf aus Rennes, Bretagne, verwendet Drohnen, um Fotos zu machen und Filme für Unternehmen, Agenturen, Fernsehen usw. zu machen. Dieses Bild wurde mit seiner Freundin Manon aufgenommen, während er nach einem lustigen Original suchte und eine ungewöhnliche Art zu verkünden, dass sie ihre Lieben und Freunde erwarten: "Wir lieben die Normandie, das Meer und Outdoor-Aktivitäten, deshalb entscheiden wir uns natürlich, am Strand zu fotografieren."

Das Sternenfort in Bourtange

Fort Bourtange wurde ursprünglich 1593 in den Niederlanden erbaut, um die Straße zwischen Deutschland und der Stadt Groningen zu verteidigen und zu kontrollieren. Es hat in den Jahrzehnten und Jahrhunderten, die seitdem vergangen sind, viel Geschichte gesehen und wurde in angemessener Weise in ein historisches Museum umgewandelt.

Von oben ist Fort Bourtange sicherlich wunderschön, umgeben von Verteidigungsgräben und einer brillanten Landschaft.

Enten am Fluss aufziehen

Am Himmel über Vietnam fängt eine Drohne Enten ein, die von den örtlichen Bauern aufgezogen werden. Eine Masse weißer Enten entspannt sich auf den friedlichen Flüssen, während der Bauer arbeitet.

Ugo le marin von Rga

Romain Gaillard sagte, dieses Bild sei am frühen Morgen aufgenommen worden. "Ich war an den Strand gegangen, um ein paar Fotos zu machen", erklärte er. "Als ich meine Kinder am Strand spielen sah ... hatte ich die Idee, den Sand als großes Blatt Papier zu verwenden. Also haben meine beiden Söhne und ich eine Szene gezeichnet, die sich auf das Meer bezieht - auf dem Bild sehen Sie meine älteste Sohn."

Frau in der Wsche

Von den Ufern Taiwans aus zeigt dieses Luftbild die Fotografin, die am Rand des Wassers liegt und die Tünche der Wellen mit ihrem weißen Kleid verschmilzt. Dieses brillante Foto wurde als professionelles Bild in der Kategorie Porträt nominiert.

Der Fotograf Bobo kommentierte dieses Bild :

"Dies ist mein Taiwan-Film, Hualiens Küste besteht aus steilen Klippen und abgelegenem Meer, steilem Gelände, Schritt für Schritt ist die Tiefsee. Ich wollte schon immer eine besondere Perspektive, also versuche mein Bestes, um das zu versuchen, während Mavic über die Küste fliegt. Ich finde, die Wellen an der Küste blitzen wunderschön zwischen dunkelgrauem Kies und türkisfarbenem Wasser, dunkel und hell. Der Kontrast war sehr stark. Als die Wellen zum Ufer fielen und sich zurückzogen, zeigten sie eine riesige und euphemistische Form, die mich an den Schwanz erinnerte Ende des Wals und beendete die Arbeit. Ich drückte den Auslöser, als das Spray und der Rock übergeben wurden, um den Rock und die Meereswelle miteinander zu verschmelzen und ein Gefühl der Ausdehnung zu haben, wobei die Arbeit mit einem Aufsatz und einem ähnlichen Raum belassen wurde Mit dieser Idee habe ich kontinuierlich eine Reihe von Kompositionen in verschiedenen Formen gedreht. Der gesamte Prozess war sehr aufregend. Leider war es ein bewölkter Tag. Wenn es sonnig ist, wird die Gesamtfarbe der Werke noch schöner. "

Stilvolle Symmetrie

Dieses einfache Foto wurde nicht so hoch am Himmel aufgenommen wie einige der anderen auf unserer Liste, aber das macht es nicht großartig. Der Blick auf Reihen und Reihen von Reben, die sich so weit das Auge reicht, sieht fantastisch aus. Noch mehr mit der brillanten Symmetrie.

Nachtlinie

Dieses Bild zeigt einen chinesischen Fischer, der in den Gewässern arbeitet und seinen Handel ausübt. Dieses Bild war Teil einer Reihe ähnlich schöner Bilder, die über dem Wasser aufgenommen wurden.

Kumpel

Delfine sind großartig, nicht wahr? Umso mehr, wenn Sie sie zu Hause in ihrem natürlichen Lebensraum in unglaublich kristallklarem Wasser vor der Küste Westaustraliens sehen.

Tatahatso Point

Dieses brillante Bild zeigt Tatahatso Point am Grand Canyon. Ein beliebter Ort für Fotografie, aber nicht oft vom Himmel aus gesehen.

Leuchtturm von Smgen

Ein perfekt abgestimmtes Foto eines Leuchtturms in Schweden zeigt den Sonnenuntergang von oben. Das leuchtende Rot der Spitze leuchtet hell, damit alle es sehen können. Ein leerer Horizont erstreckt sich in den Hintergrund. Genial einfach, wunderbar gerahmt und fantastische Verwendung eines Mavic Pro.

Novo Mesto, Slowenien

Dieser unglaubliche Anblick ist in der Stadt Novo Mesto nahe der Grenze zu Kroatien zu sehen. Eine üppig grüne Landschaft, ein gewundener Fluss und eine enge Gemeinschaft können vom Himmel aus leicht gesehen werden.

Islndischer Wasserfall

Ein wundervolles Mavic Pro-Foto der Landschaften Islands und eines der vielen eisverkrusteten Wasserfälle, die über die Landschaften sichtbar sind.

Metamorphose

Dies ist nicht nur ein kleiner Steg in wunderschönen Gewässern. Es ist auch eine Luftaufnahme eines Leuchtturms an der Küste von Jalta. Das Wasser ist eigentlich das Schwarze Meer. Dieses beeindruckend hohe Foto lässt den Leuchtturm auch winzig erscheinen. Welches ist keine leichte Aufgabe.

Elementar

Diese Luftaufnahme wurde in 1.500 Fuß Höhe über den Flüssen Islands aufgenommen. Die schwebenden Linien zeigen die Schönheit der Natur und dieses Bild ist Teil einer Reihe von ebenso großartigen Schnappschüssen mit einem ähnlichen Thema.

Inle Lake Angelshow

Dieses Bild hebt die Show hervor, die die Fischer für Touristen am Inle-See in Burma veranstalten, zeigt aber tatsächlich ihre traditionellen Fangmethoden in Aktion. Die mit dem DJI Mavic Pro aufgenommene Luftaufnahme ist sicherlich etwas Besonderes und wahrscheinlich ganz anders als die Ansicht, die normalerweise von Besuchern des Sees gesehen wird.

Der Fotograf kommentierte:

"Myanmars Inu River, die alte und einzigartige Angelmethode, die unzählige Touristen anzieht, ist jetzt eine Show."

Dieses Bild wurde mit einem DJI Phantom 4 aufgenommen und zeigt die Docks des Yantian District, China. Dieses Foto ist Teil einer Reihe wunderschöner Bilder von Arbeitern, die sich um die Docks kümmern und die Oberflächen pflegen.

Anchang Stadt mehr Waren

Dieses Bild zeigt eine alte Stadt um gewundene Wasserstraßen. Diese Stadt ist bekannt für ihre Produkte, aber jetzt auch für ihre Aussicht. Dieses Luftbild ist Teil einer Sammlung, die mit dem DJI Spark, einer kleinen, aber eindeutig leistungsfähigen Drohne, aufgenommen wurde.

Zeng Xinmin kommentierte dieses Bild:

"Die antike Stadt Anchang ist eine der vier berühmten antiken Städte in Shaoxing. Die Provinz Zhejiang ist die erste veröffentlichte historische und kulturelle Stadt. Sie wurde in der nördlichen Song-Dynastie nach dem Krieg erbaut, wiederholt niedergebrannt und in Ming und Qing wieder aufgebaut Dynastien, der architektonische Stil erbt die typischen Merkmale des Jiangnan Water Village, eines einfachen und eleganten Wassers, seiner Anchang-Wurstspezialität oder "Sauce", des Geflügelfleisches usw. Nur Sie können sich nicht vorstellen, dass es kein Anchang "Wachs" gibt. "Sauce" kann nicht. Es ist die Heimatstadt von Shaoxing Master. "

Eine Lwenperspektive

Der König des Dschungels ist auch das perfekte Futter für einen fantastischen Luftzug. Dieses brillante Bild zeigt einen Löwen, der durch die Geräusche der Drohne gestört, aber nicht durch ihre Anwesenheit gelöscht wird. Nicht oft können Sie ein wildes Tier auf diese Weise sicher betrachten, es sei denn, Sie verstecken sich zufällig in einem nahe gelegenen Baum.

Santa Maddalena Dorf, Italien

Dieses unglaubliche Foto zeigt die wunderschönen grünen Hügel und die Umgebung von Santa Maddalena in Italien. Ein farbenfrohes Bild der Natur, das von einer künstlichen Drohne ermöglicht wird.

Feuer und Eis

Ein weiteres brillantes Mavic Pro Foto. Diesmal aus dem Yellowstone National Park in den USA. Die eisige Oberfläche darunter zeigt leuchtende Farben, während heißes Schwefelwasser seinen Weg durch den Schnee findet.

Die lange Fahrt

Dieses Foto ist das Ergebnis einer Reihe verschiedener Bilder, die zusammengefügt wurden, um das Endergebnis zu erzielen. Diese Nähte vermitteln den Eindruck einer Biegewelt, die sich bis ins Unendliche erstreckt. Wir haben diesen Stil schon einmal gesehen und müssen sagen, dass es eine großartige Möglichkeit ist, Drohnenfotos aufzunehmen.

Jesper Guldbrand gibt etwas mehr Einblick:

"Diese Serie heißt" Mind Bending "und wurde 2017 an verschiedenen Orten in Schweden gedreht. Falun ist eine großartige Stadt zum Mountainbiken. Dieses Foto zeigt es. 20 Bilder zusammengenäht. Ein Vorgang, der ungefähr 1,5 Monate dauerte."

Das Land der Erde

Dieses Bild ist Teil einer Fotosammlung, die den Schaden zeigt, den Industrieabfälle der Landschaft zugefügt haben. Obwohl diese Luftbilder Wellen von schönen Farben zeigen, zeigen sie tatsächlich den Schaden, den die Menschheit der Welt, in der wir leben, zugefügt hat.

Der Fotograf kommentierte :

"Die rasante Entwicklung der menschlichen Zivilisation hat eine Reihe negativer Auswirkungen mit sich gebracht. Die Umwelt ist verschmutzt und die Ökologie zerstört. Gegenwärtig ist der Status quo der Verschmutzung der Erde sehr hart und bildet eine erstaunliche" Erde "! Die Menschheit muss Denken Sie über das triumphale Entwicklungsmodell der Industrie nach, setzen Sie die Politik der Umgestaltung des Entwicklungsmodus wirklich um und erreichen Sie eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Stellen Sie sich der Verwüstung der Erde, für immer Narben. Umweltverschmutzung muss bewältigt werden, sonst wird es keine vollständige Erde geben. Ohne Schutz der Umwelt wird die Menschheit zugrunde gehen. Abstrakte Bilder können stattdessen die Umweltauswirkungen der industriellen Verschmutzung besser ausdrücken. Obwohl diese mit der industriellen Verschmutzung verbundenen Umgebungen, Details und Farben einen attraktiven Charme erzeugen können, repräsentiert das Erscheinungsbild nicht die Essenz spektakulärer Farben Bilder können sehr hässliche Natur sein, es ist schmutzig, sehr böse. Menschen sind reich an Erfindungen und Kreativität. Sie können auch eine unverwechselbare visuelle Schönheit im Prozess der industriellen Verschmutzung und Zerstörung der Natur schaffen. Der Autor hat das zerstörte Land in Luftbildern festgehalten. Diese Gruppe von Fotos (18) 2017 wurde in einer Mine aufgenommen. "

Keine kleine Insel in Hongkong

Wie eine Szene aus Inception zeigt dieses mit einem Phantom 4 Pro aufgenommene Drohnenfoto eine traumhafte Ansicht von Hongkong. Eine Sammlung von 43 Fotos diente nur dazu, diese atemberaubende Aussicht zu schaffen, und sie ist auf jeden Fall beeindruckend.

Eine Vogelperspektive der Lombard Street, San Francisco

Die meisten Menschen werden dies als die berühmte lombardische Straße identifizieren können - angeblich "die krummste Straße der Welt". Diese kurvige Straße ist sicherlich eine Ikone und dieses Drohnenfoto ist ebenso fantastisch.

Herbstduft

In den Himmel Chinas aufgenommen, wurden von diesem professionellen Fotografen mit einem DJI Phantom 4 Pro einige großartige Fotos aufgenommen . Eines dieser Bilder zeigt die ländlichen Dörfer und die harte Arbeit, die in die Ernte der Früchte fließt. Diese Luftaufnahme wurde als Zweiter in der Kategorie Professional Story ausgewählt. Wir empfehlen dringend , auch die restlichen Bilder anzusehen .

Der Fotograf kommentierte:

"Die Herbstsaison ist die Jahreszeit der Ernte, voller goldener Früchte ist der Beitrag der Erde zur harten Arbeit der Menschheit."

Central Park im Winter

In New York City fällt sicherlich regelmäßig Schnee. Der Park der Stadt sieht aus diesem Blickwinkel unglaublich aus - umso mehr, wenn er in winterlichen Schnee gestreut wird.

Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straen

Straßen, Straßen, so viele Straßen. Aber wer braucht Straßen, wenn man fliegen kann? Sicher nicht diese Drohne.

Ein einsames Zuhause

In den staubigen Ebenen steht ein einsames Haus, umgeben von nichts als Staub, Bürste und gelegentlichem Baum. Die Gebäude werfen prächtige Schatten über das Land.

Schner Yantian

Dieses Bild wurde mit einem DJI Phantom 4 aufgenommen und zeigt die Docks des Yantian District, China. Dieses Foto ist Teil einer Reihe wunderschöner Bilder von Arbeitern, die sich um die Docks kümmern und die Oberflächen pflegen.

ber dem Eisbren

Der Hauptpreisträger der Skypixel Awards 2017, der mit einem Phantom 4 Pro gewonnen wurde, zeigt einen einsamen Eisbären, der über die eisigen Landschaften springt. Der Fotograf Florian Ledoux hat sein Bild mit einem Bildunterschrift versehen :

"Liebe zukünftige Generation, ich hoffe, wir können die arktische Tierwelt weiterhin so sehen wie jetzt. Sie ist bedroht, da sich die Umwelt verändert. Ich konnte viele Szenen der Tierwelt beobachten und ich kann Ihnen garantieren, dass dies die schönste ist Was ich je gesehen habe. Unglaublicher und einzigartiger Schuss über einem Eisbären in Nunavut, Baffin, während der Wildberichterstattung in Nunavut und Grönland. "

Verloren in den Sanddnen

In der Nähe des Grand Staircase National Monument-Bereichs in Utah hat Marc Lamey dieses Bild mit einem DJI Phantom 4 Pro aufgenommen. Das Motiv seines Fotos rollte sich auf dem warmen Sand unten zusammen.

Enten am Fluss aufziehen

Am Himmel über Vietnam fängt eine Drohne Enten ein, die von den örtlichen Bauern aufgezogen werden. Eine Masse weißer Enten entspannt sich auf den friedlichen Flüssen, während der Bauer arbeitet.

Seerose, Vietnam von helios1412

Eine schöne Aufnahme über den Wasserstraßen Vietnams zeigt einen einsamen Arbeiter, der tief im Wasser watet.

Die Sonne geht auf, die Netze raus

Dieser Schnappschuss zeigt einen Fischer auf seinem Boot auf dem Wasser des Inle-Sees. Dieser talentierte Mann rudert nicht nur sein Boot mit dem Bein, sondern schafft es auch, gleichzeitig Fische zu fangen. Ein brillantes Foto, das den Preis verdient.

"Ein Intha-Fischer richtet sein Netz zum Fischen ein, während er sein Boot mit einer einzigartigen Beinrudertechnik im Inle-See von Mayanmar paddelt."

Eisbildung Von Florian

Florian Ledoux, ein 27-jähriger, der kürzlich nach Reykjavik gezogen ist, um näher an die Arktis heranzukommen, begann 2014 in Grönland zu fotografieren, um „über Veränderungen in der Inuit-Kultur zu berichten und die Schönheit dieses riesigen Landes zu erleben“. Dieses Foto wurde im Winter in Ostgrönland aufgenommen - einem der abgelegensten Orte der Erde. Er sagte, er habe mehrmals versucht, hierher zu fliegen, und seine Drohne sei von zwei Gyrfalcon angegriffen worden.

Nimm den Schwanz des Sturzes

Ein weiteres atemberaubendes Luftbild, das mit dem Phantom 4 Pro aufgenommen wurde, zeigt die wunderschönen Rottöne der Herbstbäume.

Infinite Road von Calin Stan

Calin Stan, ein 30-jähriger, der seit mehr als einem Jahrzehnt im Fotobusiness tätig ist und ein eigenes Unternehmen besitzt, sagte, sein Drohnenbild zeige die Straße Cheia DN1A, die Sie nach Siebenbürgen in Rumänien führt. Oder, wie die Legende sagt, dies ist die Ansicht, die "Graf Dracula selbst auf seinem nächtlichen Flug gesehen hat", erklärte Stan. Er hat das Bild zuerst für das Transylvania Roads Project aufgenommen.

Die verlorene Insel

Wer träumt nicht von dieser Aussicht? Ein friedlicher Anblick auf einer einsamen Insel, wunderschönes ruhiges Wasser, das sich in die Ferne erstreckt und weit entfernt vom Trubel des städtischen Lebens ist. Diese Ansicht wurde mit einem DJI Phantom und einer GoPro Hero 3 Black aufgenommen, während Sie über der französisch-polynesischen Insel Tahaa schwebten. Tolle.

Komet in die Dunkelheit

In den frühen Morgenstunden schickte ein professioneller Drohnenfotograf in Neufundland, Kanada, seine Drohne nach oben, um zu sehen, was er auf dem Wasser sehen konnte. Ein Fischerboot, das sich dem Ufer nähert, wird von Möwen beflockt, die zweifellos versuchen, sich selbst einen leichten Fang zu schnappen.

"Eine meiner Lieblingsaufnahmen. An einem frühen Morgen in Neufundland war ich auf dem East Coast Trail unterwegs, als ich ein paar Möwen hörte. Ich startete schnell meine Drohne, um herauszufinden, was das Chaos verursachte. Es war ein kleines Kabeljaufischen Boot dampft in Richtung Hafen, ein wahrhaft magischer Moment. "

Kwinana Beach

Eine erstaunliche Luftaufnahme der atemberaubend schönen Strände von Kwinana, Westaustralien. Dieses Bild ist Teil einer Sammlung ähnlich atemberaubender Bilder von Amphotoco, die auf Dronestagram veröffentlicht werden. Wir lieben sie und haben jetzt den verzweifelten Drang, das Land zu besuchen.

Walhai und Touristen

In den Gewässern der Bucht von La Paz, Mexiko, kommen jedes Jahr Hunderte jugendlicher Walhaie zum Fressen und Herumtollen. Dieses Bild fängt einige Touristen ein, die ein Bad mit den prächtigen Kreaturen nehmen.

Tnzer

Dieses genial einfache Bild wurde auf einem DJI Mavic Pro aufgenommen und zeigt einen Tänzer in der Mitte eines alten Innenhofs in Shanghai, China.

Fotograf Cocoanext kommentierte :

"Shanghais einziges fast 190 Jahre altes Innenhofhaus mit nördlichen Merkmalen ist im Süden selten zu sehen, wo Tänzer nicht nur Röcke, sondern auch alte Erinnerungen an Shanghai tanzen."

Tgliche Geometrie von Petra Leary

Wenn Sie eine Liste der besten Drohnenfotos haben, scheint es nur fair, einen echten Preisträger aufzunehmen. Diese Bilder sind Teil einer Serie namens "Daily Geometry" der preisgekrönten Luftbildfotografin Petra Leary. In dieser Fotosammlung wurde der Luftbildmeister für die Shortlist des Zeiss Photography Award 2019 ausgewählt. Brillante Linien, auffällige Farben und erstaunliche Symmetrie aus einfachen städtischen Gegenden.

Wasserfall Held

Ein einsamer Mann wird beim Tauchen über dem Wasserfall gefangen genommen. Dieses brillant getimte Foto zeigt einen Guinness-Weltrekordhalter, der seine Leidenschaft ausübt.

Der Fotograf gab etwas mehr Einblick :

"Er ist über sechzig und Weltrekordhalter für das Guinness-Wasserfall-Tauchen. In Chinas berühmtem Auslauf des Gelben Flusses und den großen Wasserfällen des Wasserturms in der Provinz Heilongjiang überraschte er die Welt mit seinem Sprung. Seine Handlung erstreckt sich über das Schöne. Friere den Moment des Schocks ein und mache diesen Sprung in die Ewigkeit. "

Fuabdrcke

Ein einsamer Mann wird gefangen genommen, wie er durch den Wüstensand in den Tiefen Chinas watet. Das Bild wurde bei den Skypixel Awards mit der Überschrift eingereicht :

"Es wurde in der Tengger-Wüste gedreht, ein Outdoor-Sportler, der zu Fuß hart in der Wüste läuft und immer tiefer in die Wüste tritt, wird nicht gefangen werden?"

Saksun

Saksun ist ein kleines Dorf im nordwestlichen Teil der färöischen Insel Streymoy. Das Dorf ist umgeben von herrlichen Landschaften mit atemberaubendem Blick auf die Natur. Dieser atemberaubende Blick auf die örtliche Kirche wurde von Ian Montgomery mit seinem Mavic Pro aufgenommen und beim Sky Pixel-Wettbewerb eingereicht.

Balmoral Ball

Dieses Luftbild der Basketballplätze von Auckland zeigt wunderbar kontrastierende Farben und brillante Symmetrie vom Himmel. Dieses Bild von Petra Leary wurde 2017 bei den Skypixel Awards mit dem ersten Preis in der Kategorie professionelles Porträt ausgezeichnet.

Die Sonne ist beschftigt

Dieses Drohnenfoto zeigt eine Luftaufnahme von Arbeitern, die Nudeln auf verschiedenen Gestellen trocknen. Der Fotograf hat das Bild mit Bildunterschriften versehen:

"Am 5. Oktober 2017 waren die Dorfbewohner in der Stadt Xiashi, Stadt Kaili, Provinz Guizhou, damit beschäftigt, Nudeln zu trocknen."

Ende der Linie, USA von Martin Sanchez

Martin Sanchez sagte, er habe dieses Foto an einem Samstagnachmittag im April kurz vor Sonnenuntergang in New Jersey aufgenommen. Er bemerkte einen leeren Tennisplatz, der „wie eine wertvolle Geschichte in einem Buch mit leeren Worten auffiel“. Nach ein paar Einstellungen kamen zwei Leute vorbei, um Tennis zu spielen, und wirkten verwirrt, als sie ihn auf dem Boden liegen sahen. Als er fertig war, zeigte er ihnen sein Foto und sie sagten: "Ohhhh! Ich verstehe!"

Basilica del Voto Nacional

Ein atemberaubender Blick auf die Basilica del Voto Nacional, eine römisch-katholische Kirche, die den Horizont von Quito in Ecuador dominiert. Die erstaunliche Kirche wurde 1985 vom Papst gesegnet und ist eine der größten Attraktionen der Region. Es ist auch ein beeindruckendes Drohnenfoto, wie Alex Javier mit diesem Schnappschuss mit seinem Phantom 4 Pro bewiesen hat.

Baby Hummer Zuchtfarm

Über den Gewässern Vietnams hat Trung Pham dieses Bild der Hummerfarmen der Provinz Phu Yen aufgenommen. Die auffälligen Farben und die Mischung aus künstlichen Materialien und Natur sorgen für ein unglaubliches Foto.

Die Wiedergeburt

Dieses Luftbild aus Sardinien, Italien, gewann den dritten Preis in der Kategorie professionelles Porträt der Skypixel Awards 2017 mit einer einfachen Bildunterschrift :

"Jetzt wirst du Zeuge der Wiedergeburt der Menschheit sein."

La Vijanera, Spanien durch Gefhlsfilm

Javier Bustamante, ein 32-jähriger Designer, sagte, er habe dieses Foto in La Vijanera gemacht, einem Winterkarneval, der jeden ersten Sonntag im Jahr in der Stadt Silió in Kantabrien (Spanien) stattfindet. "Diese Gruppe besteht aus einer Gruppe von Jägern, die einen Bären fangen wollen", erklärte er. "(Sic) Besichtigen Sie das Dorf, das die Gefangennahme des Bären darstellt ... Dieses Foto ist das Ende der Party, auf der der Bär gefangen genommen wird."

Schreiben von Adrian Willings und Maggie Tillman.