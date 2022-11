Der Volvo EX90 ist im Grunde ein 7-sitziges Luxus-Smartphone

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Volvo hat den Volvo EX90 enthüllt, der nach eigenen Angaben das sicherste Auto aller Zeiten ist. Der siebensitzige Elektro-SUV ist vollgestopft mit Technik und hat ein Datenblatt, das eher an ein Smartphone als an ein Auto erinnert.

Volvo hatte schon früher verraten, dass er mit Radar, Lidar, Kameras und Sensoren innen und außen ausgestattet sein wird, damit er sowohl die Straße als auch den Fahrer erkennen kann, um sicherzustellen, dass alle sicher bleiben. Und nicht nur das: Er lernt auch aus neuen Daten und Aktualisierungen im Laufe der Zeit.

Volvo weist aber auch darauf hin, dass es von der Nvidia Drive Plattform angetrieben wird, die Snapdragon Cockpit Plattform nutzt und die Unreal Engine für die visuelle Darstellung auf dem Bildschirm verwendet, während Google integriert ist und Zugang zu Google Assistant, Google Maps und Apps über Google Play bietet.

Das Ganze kann über die Luft aktualisiert werden, während es auch drahtlose Apple CarPlay und Android Auto unterstützt.

Ihr Telefon ist der Schlüssel zum Auto, und beim Entriegeln des Fahrzeugs wird Ihr persönliches Profil geladen, so dass das Auto mich kennt und Sie kennt - unter Verwendung der UWB-Technologie auf unterstützten Telefonen und mit fortschrittlichen Funktionen wie Key Sharing.

Die Musik kommt von Bowers & Wilkins, mit Dolby Atmos-Unterstützung für ein noch intensiveres Klangerlebnis, mit 25 Lautsprechern im Innenraum. Ein 15-Zoll-Display in der Mitte steuert all diese Technik. Volvo behauptet außerdem, dass bei der Konstruktion dieses Fahrzeugs mehr recycelte Materialien verwendet wurden als bei jedem anderen Volvo zuvor.

Von außen sieht man einen Sensorbuckel über der Windschutzscheibe, der von einem früheren Konzept übernommen wurde, während das gesamte Außendesign nicht allzu weit vom Volvo XC90 abweicht, mit kühnen, großen SUV-Linien.

Der Innenraum bietet Platz für sieben Personen, wobei die minimalistische Designästhetik für eine klare Linie sorgt. Das ist das A und O des zeitgenössischen Automobildesigns, und so ist er ein durch und durch moderner Ort.

Abgesehen von all der Technik ist der Volvo EX90 mit einer riesigen 111-kWh-Batterie ausgestattet, die von zwei Motoren mit einer Leistung von 380 kW auf alle Räder übertragen wird. Andere Versionen werden wahrscheinlich in Zukunft erhältlich sein, aber die genauen Details wurden noch nicht genannt.

Die große Batterie verleiht dem Volvo EX90 nach Angaben von Volvo eine Reichweite von 600 km (370 Meilen), was in Bezug auf große SUVs ziemlich wettbewerbsfähig ist. Volvo hat außerdem bestätigt, dass das Fahrzeug auch die gemeinsame Nutzung von Strom aus dem Auto unterstützen wird, so dass Sie die Batterie auch für andere Geräte nutzen können.

Der Volvo EX90 wird ab 2023 in den USA und China gebaut. Wir wissen noch nicht, wie viel er kosten wird, aber wir gehen davon aus, dass er in der Größenordnung des Audi Q8 e-tron liegen wird.

Schreiben von Chris Hall.