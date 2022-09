Der Volvo EX90 soll das sicherste Auto auf der Straße sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Volvo sagt schon seit langem, dass das Unternehmen eine Zukunft sieht, in der Volvo-Fahrzeuge in keine Unfälle verwickelt sind. Seit 2007 baut das Unternehmen auf diese Sicherheitsbotschaft - für die seine Autos bekannt sind - und will mit dem Volvo EX90 einen großen Schritt nach vorn machen.

Der Volvo EX90 - das künftige Elektroauto-Flaggschiff des Unternehmens - wird am 9. November vorgestellt, aber Volvo sagt, dass er mit einem unsichtbaren Sicherheitsschild ausgestattet sein wird, das die Insassen vor der Außenwelt schützt. Dabei geht es sowohl um das Verständnis der Außenwelt als auch um das Verständnis dessen, was im Auto passiert.

Jim Rowan, CEO, erläuterte, dass der Schutz durch acht Kameras, fünf Radare, 16 Ultraschallsensoren und ein LiDAR-System zur Erfassung der Außenwelt gewährleistet wird. Diese werden zusammenarbeiten, um eine 360-Grad-Ansicht der Welt in Echtzeit zu erstellen.

Das LiDAR-System wird in die Dachlinie des Fahrzeugs integriert und kann laut Volvo einen Fußgänger in 250 Metern Entfernung oder einen auf der Straße liegenden Reifen in 120 Metern Entfernung erkennen - bei Tag und bei Nacht.

Sensoren und Algorithmen interpretieren auch das Geschehen im Auto. Wird der Fahrer krank, kann der Volvo EX90 selbsttätig anhalten und Hilfe rufen. Auch Ablenkungen können erkannt werden, so dass das Auto die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenkt.

Dafür sorgen zwei Kameras, die das Blickverhalten des Fahrers aufzeichnen und anhand von Forschungsergebnissen beurteilen können, wie sich der Fahrer verhält. Wenn die Augen für längere Zeit geschlossen sind oder die Aufmerksamkeit von der Straße abgelenkt wird, kann dies ein Hinweis auf ein Problem sein.

Beide Systeme werden zusammenarbeiten, wobei Volvo das Ziel verfolgt, die Zahl der Unfälle auf Null zu reduzieren, unabhängig davon, ob der Fahrer des Fahrzeugs selbst schuld ist oder ob die Umstände außerhalb des Fahrzeugs liegen.

Darüber hinaus wissen wir nicht viel über das neue Modell, aber wir vermuten, dass es eng mit dem aktuellen XC90 verwandt sein wird. Alles wird am 9. November enthüllt werden.

Schreiben von Chris Hall.