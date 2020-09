Der Luftqualitätssensor von Volvo zeigt an, wie stark die Luft in Ihrem Auto verschmutzt ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Luftqualität in Fahrzeugen ist für viele Menschen ein Problem. Es ist häufig der Fall, dass im geschäftigen Verkehr die Luft im Auto stärker verschmutzt ist als die Luft außerhalb des Autos. Volvo ist bestrebt, die Luftqualität zu verbessern und den Fahrern mehr Feedback zur Luftqualität zu geben.

Alle Fahrzeuge der Serien Volvo 60 und 90, die seit Frühjahr 2020 auf der skalierbaren Produktarchitektur basieren, verfügen über einen Advanced Air Cleaner, der einen Faserfilter und eine Ionisierung zum Auffangen von Partikeln verwendet. Volvo behauptet, dass das Filtersystem bis zu 95 Prozent der PM 2,5-Schadstoffe erfassen kann, was das eigentliche Problem darstellt.

Die Weltgesundheitsorganisation hebt PM 2.5 als besonderes Anliegen hervor, mit einem hohen Niveau in vielen städtischen Gebieten und insbesondere auf und um Straßen. Dies ist böses Zeug, das zu langfristigen Atemproblemen führen kann.

Über die Reinigung hinaus kann die Technologie auch die Luftqualität in der Kabine anzeigen. Für diejenigen mit der Smartphone-App können Sie eine zusätzliche Luftreinigung planen, bevor Sie ins Auto steigen, wenn die Füllstände hoch sind. Gleichzeitig können Sie die Änderungen der Füllstände auf dem Display im Fahrzeug überwachen. Dies kann besonders in den Sommermonaten nützlich sein.

Alle Autos haben eine Art Filter, der Partikel auffängt, die in die Kabine gelangen. Oft wird dies als Pollenfilter oder ähnliches bezeichnet und sie filtern natürlich einige der unangenehmen Dinge in der Luft, die in das Auto eindringt. Diese Reinigung auf ein höheres Niveau zu heben, ist etwas, das viel mehr Interesse weckt - zum Beispiel der Biowaffen-Verteidigungsmodus von Tesla sowie viele Filter von Drittanbietern , die in Ihr Auto eingebaut werden sollen, um die Luft zu reinigen, die die Kabine zirkuliert.

Das Tolle an Volvos Ansatz ist, dass Sie diese Messwerte tatsächlich auf dem Display sehen können. Oft wird uns gesagt, dass etwas die Luft reinigt - aber hier können Sie sehen, wie hoch die Werte waren und wie sich diese Werte geändert haben.

