VW ID.7 zeigt auf der CES 2023 seine schlanken Linien mit farbwechselnder Lackierung

(Pocket-lint) - Das nächste Elektromodell von Volkswagen wird der ID.7 sein, der auf die kürzlich vorgestellte Studie ID. Aero-Konzept, das kürzlich vorgestellt wurde.

Das neue Modell basiert - wie die bereits angekündigten ID.3, ID.4 und ID.5 - auf der MEB-Plattform. Allerdings soll die Limousine mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von 700 Kilometern haben, was die bisherigen Modelle deutlich übertrifft.

VW hat noch nicht alle Details des ID.7 verraten, aber es ist klar, dass dieses Modell eine höhere Fahrerschicht ansprechen will und wahrscheinlich auf den Markt für Führungskräfte abzielt.

Im Moment ist das Auto noch getarnt, um einige seiner Designmerkmale zu verbergen, aber die lange und schlanke Karosserie ist offensichtlich. Das Design hat auf den ersten Blick nichts mit den früheren ID-Modellen zu tun, aber das könnte sich ändern, sobald die Tarnung entfernt wird.

Die Tarnung ist jedoch nicht nur statisch, denn VW verwendet ein ausgeklügeltes Elektrolumineszenzsystem, mit dem sich die Farbe ändern lässt. Es gibt 22 verschiedene Zonen, die gesteuert werden können und sogar mit dem Soundsystem des Autos verbunden werden können. Das System besteht aus 40 Farbschichten, von denen einige leitend und andere isolierend sind, um den Effekt zu erzielen.

Dies ist zwar ein interessanter Einsatz von Technologie, aber nur ein Vorgeschmack auf die CES 2023 für dieses seriennahe Fahrzeug. Die Weltpremiere des endgültigen Modells wird für das 2. Quartal 2023 erwartet, wenn wir das endgültige Design sehen können und wir erwarten, dass dann Standardlacke verwendet werden.

VW verrät jedoch etwas über den Innenraum: Er bietet ein neues Klimatisierungskonzept mit versteckten Lüftungsöffnungen, die für ein aufgeräumteres Erscheinungsbild sorgen und eine bessere Steuerung von Heizung und Kühlung ermöglichen. Das Auto erkennt auch den sich nähernden Schlüssel und kann je nach Umgebungsbedingungen die Kühlung oder Heizung einschalten.

Es wird ein Augmented-Reality-Heads-up-Display geben, das mit einem zentralen 15-Zoll-Display kombiniert wird, um alles im Auto zu steuern - und die in der Vorschau gezeigte Benutzeroberfläche sieht ansprechender aus als die, die wir bei früheren ID-Modellen gesehen haben. Dies ist wahrscheinlich der Bereich, in dem VW einen Mehrwert bieten kann, da das Infotainment in den bisherigen ID-Modellen nicht so gut angekommen ist.

Es gibt viel, worauf man sich bei diesem neuesten Konzept freuen kann - wir werden sicher einige Zeit mit dem farbwechselnden Äußeren verbringen, während uns die Andeutungen zu dieser größeren elektrischen Limousine von VW schon jetzt begeistern.

Schreiben von Chris Hall.