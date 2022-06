VW ID. AERO Concept Car 01 - zukünftige Elektro-Limousine von VW

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - VW hat Bilder eines neuen Konzeptfahrzeugs der ID. Aero-Baureihe enthüllt, das erste, das das Unternehmen bisher gezeigt hat. Es trägt den einfachen Namen Concept Car 01.

Das Auto ist eine interessante Perspektive, denn trotz seines Konzeptnamens geht VW davon aus, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in China auf den Markt kommen wird, während die Produktion für Europa irgendwann im selben Jahr beginnen könnte. Schließlich ist er auch für Nordamerika geplant.

Das bedeutet, dass wir viel näher dran sind, es tatsächlich zu fahren, als die meisten Konzeptautos, die in der Regel als Richtungsweiser für einen Hersteller dienen.

Concept Car 01 ist ein reines Elektroauto, das mit den richtigen Einstellungen und Bedingungen über eine Reichweite von 600 km verfügen soll und damit auch für lange Fahrten geeignet ist.

Dass es sich um ein ziemlich reales Auto handelt, lässt sich schon an den Bildern ablesen - es sieht wirklich nicht zu ausgefallen aus, sondern fügt sich von der Formensprache her ganz natürlich in die aktuelle VW-Produktpalette ein.

Wie bei den anderen Fahrzeugen der ID-Familie heben sich die Waben an den Vorder- und Rückleuchten deutlich ab, und die Frontleuchte ist beeindruckend lang und umschließt fast die gesamte Motorhaube.

Wir sind gespannt, wie viel mehr wir in den kommenden Monaten bis zum Produktionsstart im Jahr 2023 über das Concept Car 01 erfahren werden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.