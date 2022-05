Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen der Star Wars Celebration-Woche und zeitgleich mit dem Start von Obi-Wan Kenobi auf Disney+ hat Volkswagen zwei Star Wars-Editionen des ID. Buzz Microvans hergestellt - einen für die helle Seite und einen für die dunkle Seite der Macht.

Leider gibt es keine Pläne, sie in den Handel zu bringen, aber die Bilder sind cool anzuschauen, und wenn du einen guten Vinyl-Experten kennst, kannst du auch einen normalen VW ID haben . Buzz wird aufgemotzt, wenn er endlich da ist.

Vorbestellung für den ID. Das vollelektrische Wohnmobil Buzz wurde Anfang des Monats in einigen Ländern in Betrieb genommen, obwohl es in den USA voraussichtlich erst 2024 ausgeliefert wird. Der ID. Buzz erfreut sich jedoch großer Beliebtheit, und die für die Messe entworfenen Star Wars-Showcars "Light Side Edition" und "Dark Side Edition" sehen ziemlich spektakulär aus.

Die hellere Variante basiert auf dem Beifahrermodell, wobei der blaue Streifen an der Seite das Lichtschwert von Obi-Wan darstellt. Dieses Thema setzt sich bei den Scheinwerfern und der Lichtleiste fort.

Die dunkle Variante basiert auf dem Cargo-EV und ist an Darth Vader angelehnt. Uns gefallen besonders die roten Fenster. Sie sind eindeutig Vaders eigenem Lichtschwert nachempfunden.

Obi-Wan Kenobi ist ab sofort auf Disney+ zu sehen.

Schreiben von Rik Henderson.