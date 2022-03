So sehen Sie den VW ID. Buzz-Livestream

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - VW hat den ID. Buzz schon seit den frühen Konzepttagen der ID.-Familie - und jetzt steht er kurz vor seiner Markteinführung, die ein wichtiges neues Kapitel in den Elektrifizierungsplänen von VW darstellt.

Der ID. Buzz ist auf großes Interesse gestoßen, da er als elektrische Alternative für den gewerblichen Bereich, als Grundlage für die Personenbeförderung und natürlich als potenzieller zukünftiger Wohnwagen positioniert ist.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Neuvorstellung von Volkswagen wissen müssen.

Der VW ID. Buzz wird am 9. März um 19:00 Uhr MEZ enthüllt. Hier sind die internationalen Zeiten, damit Sie einschalten können:

San Francisco - 10:00 PST

New York - 13:00 EST

London - 18:00 Uhr GMT

Berlin - 19:00 Uhr MEZ

Neu-Delhi - 23:30 IST

Tokio - 03:00 JST, 10 Mar

Sydney - 05:00 AEDT, 10 Mar

VW überträgt die Markteinführung des neuen ID. Buzz. Wir haben den Videostream unten eingebettet, so dass Sie direkt bei VW online zuschauen können, sobald die Veranstaltung beginnt. Wenn wir eine konventionellere Version finden, etwa auf YouTube, werden wir diese Seite aktualisieren.

VW hat den ID. Buzz - einschließlich erster Testfahrten - in seiner farbenfrohen Tarnung gezeigt, damit Sie wissen, wie der neue Bus aussehen wird. Es wird zwei Versionen geben: den ID. Buzz und den ID. Buzz Cargo, und auch der Bulli, die Wohnmobilversion, wird realisiert werden. Der ID. Buzz wird ein Fünfsitzer sein, der ID. Buzz Cargo wird ein Dreisitzer sein.

VW hat bereits bestätigt, dass der Bulli Heckantrieb haben wird, eine 77-kWh-Batterie (nutzbar) besitzt und auf der MEB-Plattform basiert, die auch für den ID. 4. Das bedeutet, dass die Reichweite voraussichtlich bei 250 Meilen oder mehr liegen wird und er die gleichen Vorteile bietet, wie z.B. das 120 kW-Laden.

Der ID. Buzz hat einen Radstand, der dem des aktuellen T6.1 ähnelt, ist aber insgesamt kürzer, so dass er leichter einzuparken sein dürfte, während er im Innenraum immer noch viel Platz bietet. Der ID. Buzz bietet 1121 Liter Innenraum, und das bei allen fünf Sitzen, die mit Passagieren besetzt sind, also wesentlich mehr Platz als in anderen aktuellen Elektroautos.

Schreiben von Chris Hall.