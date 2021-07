VW stellt seinen neuen Elektro-SUV ID.8 in Atlas-Größe vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Elektroautos von Volkswagen stehen vor einem massiven Neuzugang. VW-Chef Herbert Diess kündigte bei seiner jüngsten Strategiepräsentation die weitere Aufstellung seiner Elektroautos der ID-Baureihe an. Und was ist aufgetaucht? Der neue ID.8.

VW hat bereits den ID.3 und ID.4 , die das Golf- und Tiguan-Spektrum abdecken. Der ID.6 wurde Anfang dieses Jahres angekündigt, der die Größe des Passat in SUV-Form widerspiegelt, obwohl er nur für den chinesischen Markt erhältlich ist. Das ID.5 Coupé wurde als Prototyp gezeigt und ist als Coupé-Version des ID.5 positioniert. Was fehlt also?

Ein Range-Topper in SUV-Form offenbar. Der ID.8 soll das elektrische Pendant zum VW Atlas sein. Es wurden noch keine Bilder davon gesehen, aber es besteht kein Zweifel, dass es der Stilsprache der anderen ID-Autos entsprechen wird, was größtenteils gut ist. Sein direkter Konkurrent wird Teslas Model X sein, das ihn in ein Segment mit sehr geringer Konkurrenz einordnet.

Es wird auf der aktuellen MEB-Plattform von VW basieren und wahrscheinlich mit Einzel- und Doppelmotoroptionen geliefert werden. Da es sich um das größte ID-Modell handelt, das voraussichtlich auf den Markt kommt, bezweifeln wir, dass es mit dem kleineren 45-kWh-Akku geliefert wird, wird aber höchstwahrscheinlich mit dem derzeit für den ID.4 angebotenen 77-kWh-Akku sowie einigen Optionen mit größerer Kapazität beginnen. Erwarten Sie die gleiche Geschichte mit den Motoren, wobei die stärkeren VW-Motoren in der Aufstellung den Vorrang haben.

Veröffentlichungstermine oder Preise wurden nicht erwähnt. Aber da Volkswagen sein Elektroangebot recht schnell ausbaut und hofft, bis 2030 mindestens 50 Prozent seines Absatzes elektrisch zu haben, legt es das wahrscheinliche Veröffentlichungsdatum vor 2025.