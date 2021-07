Elektroträume und Fernverkehr: Wir fuhren (wieder) mit einem Elektroauto nach Cornwall

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor zwei Jahren haben wir den Audi e-tron – damals eines der ersten großen Elektroautos auf den Straßen Großbritanniens – gepackt und sind nach Cornwall gefahren , um einen Einblick in die Herausforderungen zu bekommen, die längere Strecken für EV-Fahrer darstellen würden .

Wir packten diesmal eine Familie - und einen Hund - in den VW ID.4 und machten uns auf den Weg, die zwei Jahre zuvor unternommene Fahrt zu wiederholen. Gleiche Route, gleiches Ziel und ein ganz anderes Erlebnis.

Der große Vorteil des VW ID.4 gegenüber dem von uns bisher eingesetzten Audi e-tron besteht darin, dass sein 77-kWh-Akku knapp 500 Kilometer Reichweite liefert. Der Audi e-tron hatte Mühe, mit seiner größeren Batterie weit mehr als 200 Meilen zu bieten.

Warum also der Unterschied in der Reichweite?

Der VW ID.4 ist kleiner, leichter und zunächst als Elektroauto konzipiert – während Audi den Audi e-tron ganz gezielt als Audi first konzipiert hat.

Damit bietet der e-tron mehr Leistung, einen dynamischeren Antrieb, einen Quattro-Allradantrieb und einen höher ausgestatteten Innenraum – vieles davon erhöht das Gewicht und reduziert das Effizienzpotenzial. Der e-tron ist ein herrlich zu fahrendes Auto, kann aber in Sachen Effizienz nicht mit dem ID.4 mithalten.

Natürlich ist dies eine andere Welt als das Befüllen eines Tanks mit Diesel und das Wissen, dass Sie 600 Meilen im Tank haben, und das ist für viele Menschen immer noch ein Problem.

Diese Sorge wird durch ein anständiges Ladenetz gemildert. Ausgehend von Surrey, mit einer Reise von 244 Meilen, lag die Fahrt nach Cornwall innerhalb der Reichweite des ID.4. Aber da wir in Cornwall wussten, dass es keine Lademöglichkeiten gab, hatten wir geplant, auf dem Weg für mindestens eine Ladung anzuhalten.

Auf langen, klaren Autobahnen schlüpfte der ID.4 in die adaptive Geschwindigkeitsregelung und entleerte seine Ladung nicht wie einige EVs, er lieferte sogar einen respektablen Durchschnitt, also entschieden wir uns, nach etwa 250 Meilen und ein paar Stunden auf der Straße anzuhalten. zum Auffüllen vor der letzten Etappe.

Das war ein zufälliger Zwischenstopp, denn an den Haltestellen, an denen wir anhielten, gab es ein einziges 120-kW-Electric Highway-Ladegerät. Dieses Ladegerät ist auf Karten verzeichnet - Google listet es jedoch als 50kW Typ 2 auf, während die normalerweise zuverlässige Zap-Map auch nicht die richtigen Details hatte.

Das unterstreicht zwei Dinge: Erstens sind die Karteninformationen dieser Ladegeräte derzeit unzureichend - und der Zugriff auf diese Informationen im Auto ist nicht gut. VW zeigt Ladestandorte auf der Karte an – und listet auch die Ladegeschwindigkeit auf – aber wenn Sie mit etwas wie Waze fahren , haben Sie überhaupt keine Informationen.

Waze, ein Kartendienst, der stolz auf aktuelle Informationen ist, lässt Sie wählen, ob Sie ein Elektroauto fahren, gibt Ihnen jedoch nicht die Möglichkeit, Elektro als Kraftstoff auszuwählen, was Wahnsinn ist.

Die Suche nach Ladestationen im VW ID.4 ist nicht schwer: Sie gehen in die Karte und es gibt ein Symbol für Elektroladestationen, aber es ist keine vollständige Liste und dies bleibt eines der Probleme beim Leben mit einem Elektroauto .

Wir möchten lieber eine Schaltfläche zum Eintippen der Benutzeroberfläche, um direkt zu den Ladegeräten zu gelangen, anstatt in die Suche zu gehen, um sie zu finden.

Der VW ID.4 hat jedoch das von uns gefundene 120-kW-Ladegerät unterstützt, so dass es eine großartige Möglichkeit ist, sich mit minimaler Verzögerung aufzuladen und wieder auf die Straße zu gehen.

Die physische Aktualisierung von Ladegeräten geschieht langsam: Es gibt mehr 50-kW-Ladegeräte an nützlichen Orten, auf Tankstellenvorplätzen, in Supermärkten, auf Parkplätzen von Kneipen und Restaurants, und sie sind wirklich nützlich. Holen Sie sich eine 50-kW-Ladung, während Sie den wöchentlichen Einkauf erledigen, und Sie werden mit einer vollen Ladung belohnt, wenn Sie zu Ihrem Auto zurückkehren.

Wie wir einige Jahre zuvor festgestellt haben, ist der Umgang mit einem fragmentierten Netz von Ladegeräten ein sehr reales Problem, das nach wie vor bestehen bleibt. Während Tesla-Besitzer selbstgefällig berichten, wie gut das Supercharger-Netzwerk ist (und das ist wahr), gilt das gleiche Problem für alle EV-Besitzer, wenn Sie weit von einem bequemen Ladegerät in einem vertrauten Netzwerk entfernt sind – sogar für Tesla-Fahrer.

Es gibt eine große Anzahl von Ladediensten, mit denen man sich befassen muss, aber die größere Veränderung in letzter Zeit war der Wechsel von der Förderung der Mitgliedschaft zu einer Zahlung am Ladegerät. Die erwähnte Electric Highway-Pumpe brauchte Sie nicht, um die App zu verwenden, Sie haben nur Ihre Zahlungskarte angetippt.

Wir haben ähnliche Schritte von BP Pulse - ehemals BP Chargemaster mit dem alten Polar Network - gesehen, bei dem es immer üblicher wird, Ihre Karte anzuzapfen, um Ihre Gebühr zu bezahlen.

Aber für viele dieser Dienste ist das App-Design schlecht und wird oft langsam geladen - Geniepoint wir schauen auf Sie - während einige, wie Pod Point, Sie leicht aufladen lassen, aber es rätselhafter machen, wie Sie eigentlich sind Beenden Sie die Ladung.

In einigen Fällen sind wir am Ende des Ladevorgangs von einem Pod Point-Ladegerät weggefahren, ohne zu wissen, ob es tatsächlich weiß, dass wir abgereist sind. Die einzige Beruhigung ist der E-Mail-Beleg, der später eintrifft.

Es ist klar, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Für diejenigen, die größere Reichweiten fahren möchten, gibt es mehr Optionen für Autos auf der Straße, wie der VW ID.4, der Skoda Enyaq iV, Tesla Model 3, Kia e-Niro oder Hyundai Kona, die alle größere Batterien bieten und sitzen in eine mittlere Preisklasse für Elektrofahrzeuge.

Aber es sind die Ladenetze, die den wirklichen Unterschied machen. Während mehr nützliche Ladepunkte aufgetaucht sind, verlief der Wandel in einem der wichtigsten Netze Großbritanniens – dem Electric Highway – nur langsam.

Electric Highway wurde von Gridserve übernommen , mit dem Versprechen eines schnellen Ersatzes alternder Ladegeräte und einer Erweiterung zu Electric Hubs an diesen wichtigen Autobahnstandorten. Das könnte schon im nächsten Jahr eine ganz andere Situation bedeuten – zumal Cornwall Services in unserem Fall auf der Liste für eine große Erweiterung steht und Cornwall dadurch für Elektroautos viel zugänglicher werden könnte.

Aber es gibt noch viel zu tun: Der Zugang zu anständigen Informationen in Autos ist unzureichend und Dienste von Drittanbietern wie Google Maps und Waze sollten mehr tun, um das elektrische Laden in den Vordergrund ihres Angebots zu stellen, damit es für die Zukunft gerüstet ist. Elektroautos sind noch immer in der Minderheit auf den Straßen, aber das Jahr 2030 rückt mit großen Schritten näher und es gibt noch viel zu tun.

