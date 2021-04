Leistungselektrische Modelle von VW tragen das GTX-Emblem

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - VW hat bestätigt, dass seine sportlichen Elektroautos der Spitzenklasse mit einem Hang zur Leistung das GTX-Emblem tragen werden.

Es knüpft an den bekannten GTI an, einen neueren GTE, und nicht zu vergessen an GTD für die Leistungsdiesel, die heute viel weniger beliebt sind. Dies bedeutet, dass Sie diese ID-Modelle mit etwas mehr Schwung auf der Straße erkennen können.

Das erste Modell, das wir sehen werden, ist der ID.4 GTX, der am 28. April vorgestellt wird - und zeigt, was Sie von einem leistungsstarken elektrischen VW erwarten können. Dazu gehören wahrscheinlich das äußere Design sowie der Allradantrieb.

Wie zu erwarten, handelt es sich dabei um Dual-Motor-Versionen, wahrscheinlich mit der größten Batteriekapazität, die VW einbauen kann, und entsprechend dem höchsten Preis.

Für die aktuelle ID.4 gibt es eine Reihe unterschiedlicher Spezifikationen mit Optionen für geringere Leistung in ganz Europa, während die britischen Modelle derzeit 77 kWh mit einem 150 kW-Motor für 204 PS haben, wobei der Motor die Hinterräder antreibt.

Der ID.4 GTX wird voraussichtlich einen Frontmotor für den Allradantrieb hinzufügen. Wir vermuten, dass ein zusätzlicher Motor wie der Audi Q4 e-tron 80 kW leisten wird (was 299 PS entspricht) - und wir vermuten, dass der Zeitpunkt der Ankündigung von VW darin bestand, Audi Zeit zu geben, sein Quattro-Modell vor dem VW ID.4 GTX anzukündigen.

Das Hinzufügen des GTX-Emblems ist ein wichtiger Schritt, da Auswahl und Leistung für Autokäufer immer noch attraktiv sind. Während vernünftiges Fahren immer die beste Reichweite aus Ihrem Elektroauto herausholt, hilft das Angebot, ein GTX-Modell über die anderen ID-Modelle auf der Straße zu heben, Käufer anzulocken, die ansonsten möglicherweise nur ungern auf Elektro umsteigen.

Es ist unwahrscheinlich, dass wir eine ID.3 GTX sehen werden, aber wir vermuten, dass das Abzeichen in Zukunft weit verbreitet sein wird, um eine Reihe von Modellen attraktiver zu machen.

Schreiben von Chris Hall.