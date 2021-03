VW wird bis 2030 mindestens ein Elektroauto pro Jahr auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - VW hat seine zukünftige Strategie - Accelerate - skizziert, mit der das Unternehmen die Geschwindigkeit seiner Pläne für Elektroautos erhöht.

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 70 Prozent des europäischen Umsatzes auf Elektrizität und innerhalb des gleichen Zeitraums 50 Prozent des Umsatzes in China und den USA zu verlagern.

Dann wird jedes Jahr ein Batterie-Elektroauto auf den Markt gebracht - und VW hat uns die Ehre gemacht, einige dieser Modelle zu skizzieren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wird die ID.4 GTX vorgestellt, die allradgetriebene Version der ID.4 . Wir gehen daher davon aus, dass sie in Bezug auf das Design der ID.4 nahe kommt.

Daran schließt sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auch die ID.5 an. ID. 5 wird voraussichtlich eine Coupé-Version des ID.4 sein, also ein SUV mit einer schnelleren Dachlinie, aber fast dem gleichen Gesamtauto.

Der ID.6 X wird als siebensitziger SUV für China benannt, der "im Herbst" auf den Markt kommen soll (obwohl wir uns nicht sicher sind, in welchem Jahr). Verwirrenderweise nennt VW dies in Pressematerialien auch Crozz, obwohl wir glauben, dass daraus die ID.4 wurde - und die ID.6 das Roomzz-Konzeptmodell war.

Im Jahr 2025, sagt VW, wird es uns ein Auto geben, das unter der ID.3 einrastet , was bedeutet, dass es eine Art E-Up!, In Super-Mini-Größe sein wird.

Die besten Elektroautos 2021: Top batteriebetriebene Fahrzeuge auf britischen Straßen von Chris Hall · 5 März 2021

Darüber hinaus hat sich VW verpflichtet, Software-Updates für ID herauszubringen. Autos über Funk, nach einem 12-Wochen-Zeitplan. Dies soll ab Sommer 2021 erfolgen und Softwareoptimierungen und manchmal neue Funktionen oder Optionen bringen.

Der Fokus auf Software-Updates ist zweifellos eine Reaktion auf die Art von Software-Erfahrung, die Tesla-Fahrer genossen haben, wobei regelmäßige Updates des Autos eines der Dinge sind, die oft gefeiert werden.

Im Jahr 2026 wird VW ein Auto namens Project Trinity auf den Markt bringen, das autonomes Fahren ermöglichen und den Grundstein für eine viel breitere Konnektivität zwischen Autos auf der Straße legen soll.

Währenddessen hat VW auch angekündigt, dass es aktualisierte Versionen bestehender Modelle geben wird, darunter Golf, Tiguan, Passat, Tayron und T-ROC. Für VW wird es ein paar arbeitsreiche Jahre.

Schreiben von Chris Hall.