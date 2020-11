Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Virgin Hyperloop hat angekündigt , erstmals das Reisen von Menschen in einem Hyperloop-Pod erfolgreich zu testen. Am Sonntag absolvierte das Unternehmen einen Test mit niedriger Geschwindigkeit an einem Standort in der Wüste von Nevada, an dem bis heute über 400 unbesetzte Tests durchgeführt wurden.

Ein Hyperloop ist ein nachhaltiges Transportmittel, bei dem eine Kapsel mit Magnetschwebebahn mit einer Geschwindigkeit von mehr als 600 Meilen pro Stunde durch eine Vakuumröhre oder einen Tunnel befördert wird und Hochgeschwindigkeitszüge in Japan und Deutschland übertrifft. Es gibt einige Unternehmen , die Hyperloop-Konzepte testen, darunter Virgin Hyperloop. Der Test vom 8. November umfasste nur zwei Passagiere, die 107 Meilen pro Stunde erreichten. Auf einer 500-Meter-Strecke dauerte es 15 Sekunden.

Virgin Hyperloop hofft, bis zu 28 Passagiere in seinem Hyperloop-Zug unterbringen zu können. "In den letzten Jahren hat das Virgin Hyperloop-Team daran gearbeitet, seine bahnbrechende Technologie in die Realität umzusetzen", sagte Sir Richard Branson, Gründer der Virgin Group, in einer Erklärung gegenüber den Medien. „Mit dem heutigen erfolgreichen Test haben wir gezeigt, dass dieser Innovationsgeist in den kommenden Jahren die Art und Weise verändern wird, wie Menschen überall leben, arbeiten und reisen.“

Bransons Unternehmen stellt sich ein Hyperloop-System vor, bei dem eine Fahrt zwischen New York und Washington theoretisch nur 30 Minuten dauern könnte. Natürlich sind wir noch weit davon entfernt, da Virgin Hyperloop derzeit nur Tests durchführt und es unklar ist, ob das Konzept jemals mit voller Geschwindigkeit theoretisiert funktionieren wird.

Schreiben von Maggie Tillman.