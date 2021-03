Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Uber hat einen neuen Dienst namens Uber Green eingeführt, mit dem Benutzer in der Londoner Innenstadt ein vollelektrisches Fahrzeug anstelle eines normalen (Diesel oder Benzin) oder Hybridautos anfordern können. Die Financial Times hat berichtet, dass der neue Dienst am 29. März 2021 gestartet wurde.

Laut der Webseite von Uber Green können Sie einen vollelektrischen Uber in Londons Zone 1 begrüßen. Reisen müssen in Zone 1 beginnen, aber Ziele können überall sein. Uber Green funktioniert genauso wie ein normaler Uber. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren und die Luft in London sauberer zu halten. Das Unternehmen sagte, diese Initiative sei Teil seines Bestrebens, bis 2025 in der Stadt vollelektrisch zu sein.

Wenn Sie die Uber-App in Londons Zone 1 verwenden, können Sie Ihr Uber Green so anfordern, als würden Sie ein UberX buchen. Wählen Sie einfach die Option Uber Green (möglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um sie anzuzeigen), und fertig. Uber sagte auch, Uber Green sollte dich nicht mehr kosten. "Deshalb ist die Wahl einer Uber Green-Reise genauso erschwinglich wie die Anforderung einer regulären UberX-Reise", erklärte das Unternehmen.

Um den Fahrern Anreize zu bieten, bietet Uber eine Reduzierung der üblichen Servicegebühren um 15 Prozent an. Es ist auch geplant, Uber Green auf ganz London auszudehnen.

Schreiben von Maggie Tillman.